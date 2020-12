पोप फ्रान्सिस यांचं पुन्हा एकदा 'लाईक' घसरलं; सोशल मीडियावर चर्चेचा धुराळा

कॅथलिक चर्चचे प्रमुख पोप फ्रान्सिस पुन्हा एकदा वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आले आहेत. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी मॉडेल नतालिया गॅरिबोट्टो हिचा एक बोल्ड फोटो लाईक केला होता. त्यामुळे जगभरात उलट सुलट चर्चा रंगली होती. ही चर्चा थांबण्याच्या आतच पोप फ्रान्सिस यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन मॉडेल मार्गोट फॉक्स हिच्या एका सेक्सी फोटोला लाईक करण्यात आलं आहे. एका ट्विटर यूझर्सने हे समोर आणलं असून मोठ्या प्रमाणात हे ट्विट शेअर केलं जात आहे.

they caught the Pope in 4K again pic.twitter.com/wwe3Up99pX

ख्रिस्मसच्या पार्श्वभूमीवर लोक पोप फ्रान्सिस यांचे वार्षिक संबोधन ऐकण्यासाठी आतूर आहेत. पण, ते आता वेगळ्याच प्रांतात मुशाफिरी करताना सापडले गेले आहेत. मॉडेल मार्गोट फॉक्स हिने एक फोटो शेअर केला होता. ज्यात ती फीट कपड्यामध्ये आपलं अंगप्रदर्शन करत आहेत. पोप फ्रान्सिस यांनी या पोटोला लाईक केल्यानंतर फॉक्सला अत्यंत आनंद झाला. तिने यासंबंधी ट्विट करत म्हटलंय की, ''माझ्या फोटोला कॅथलिक चर्चचे प्रमुख पोप फ्रान्सिस यांनी लाईक केलं आहे, आता मी स्वर्गात जाईन.''

the pope liked my picture that means i’m going to heaven

— Margot (@margot_foxx) December 22, 2020