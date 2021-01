मध्यरात्री अख्ख्या पाकिस्तानातील बत्ती गुल; #blackout ट्विटरवर ट्रेंड

कराची : ट्विटरवर काल रात्री अचानकच #blackout हा हॅश्टॅग ट्रेंड होताना दिसून आला. याचं कारण असं की पाकिस्तानमध्ये अचानकच अनेक शहरांमध्ये बत्ती गुल झाली होती. काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये शनिवारी रात्री अचानकच एकावेळी वीज गेली. कराची, इस्लामाबाद, लाहोर, पेशावर आणि रावळपिंडीसहीत अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये वीज गेल्यामुळे अंधार पसरला. एकावेळी संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये याप्रकारची घटना घडणे लज्जास्पद असल्याने काही वेळातच ट्विटरवर ब्लॅकआऊट हा हॅश्टॅग ट्रेंड होऊ लागला.

— Ministry of Energy (@MoWP15) January 9, 2021

या बाबतीत अद्यापतरी कसलीही तांत्रिक माहिती दिली गेली नाहीये. मात्र पाकिस्तानच्या उर्जा मंत्रालयाने ट्विटरवर याबाबतची सुचना दिली. मंत्रालयाने म्हटलं की पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टीमच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये 50 पासून 0 पर्यंतची घट झाल्याने हा देशव्यापी ब्लॅकआऊट झाला आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा टेक्निकल प्रॉब्लेम रात्री 11 वाजून 41 मिनिटांनी उद्भवला. मंत्रालयाने पाकिस्तानातील नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले.

#UPDATE | The massive power blackout has plunged entire Pakistan into darkness, reports Dawn News https://t.co/bnGwlbpGCu

— ANI (@ANI) January 9, 2021