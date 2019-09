'हाउडी, मोदी'पूर्वी मोदींकडून काश्मिरी पंडीत, शीख नेत्यांची भेट 

ह्युस्टन : अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये आज (रविवार) होत असलेल्या 'हाउडी, मोदी' कार्यक्रमापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून काश्मिरी पंडीत, शीख आणि बोहरी समाजातील नागरिकांची भेट घेतली.

#WATCH United States: Prime Minister Narendra Modi joins in reciting 'Namaste Sharade Devi' shloka while the Kashmiri Pandits meeting and interacting with him also recite it, in Houston. pic.twitter.com/pXZdAuvEvG

— ANI (@ANI) September 22, 2019