पुलवामा हल्ला इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील मोठं यश; संसदेत पाक मंत्र्यानं दिली 'नापाक' इराद्याची कबुली

इस्लामाबाद : जम्मू काश्मीर मधील पुलवामा हल्ल्यात पाक सरकारचा हात होता, अशी कबुली खुद्द इमरान खान सरकारमधील मंत्र्याने संसदेत दिली आहे. इमरान सरकार भारताला घाबरणारे सरकार आहे, असा आरोप पाकिस्तानच्या संसदेचे माजी अध्यक्ष अयाज सादिक यांनी केला होता. याला प्रत्युत्तर देताना पुलवामातील घटना ही पाक सरकारचे मोठे यश असल्याचे विधान पाकिस्तानचे मंत्री फवाद चौधरी यांनी केले. अयाज सादिग यांनी केलेल्या आरोपाला उत्तर देताना फवाद चौधरी म्हणाले की, इमरान खान यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानने भारतात घुसून हल्ला केला.

पुलवामामधील मिळालेलं यश हे इमारन खान यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी कामगिरी आहे, असा उल्लेखही त्यांनी केला. पुलवामाच्या घटनेत आपल्या सर्वांचे योगदान असल्याचे मानतो, असे सांगत विरोधी पक्षाला उत्तर देताना पुलवामा हल्ल्यात पाक सरकारचा हात असल्याची कबुलीच दिली. एएनआयने यासंदर्भातील एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. फवाद चौधरी यांच्या संसदेतील वक्तव्याने इमरान सरकारला आणखी एकदा तोंडावर आपटण्याची वेळ येऊ शकते.

#WATCH: Pakistan's Federal Minister Fawad Choudhry, in the National Assembly, says Pulwama was a great achievement under Imran Khan's leadership. pic.twitter.com/qnJNnWvmqP

