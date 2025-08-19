Vladimir Putin: युक्रेनला ‘नाटो’प्रमाणे संरक्षणाची हमी; अध्यक्ष पुतीन यांची मान्यता

न्यूयॉर्क : अमेरिका आणि तिचे युरोपीय मित्रदेश युक्रेनला युद्ध समाप्त करण्यासाठी संभाव्य कराराचा भाग म्हणून ‘नाटो’सारखी सामूहिक संरक्षणाची हमी देऊ शकतात, असे रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतच्या बैठकीत मान्य केले आहे. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली..अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे विशेष अधिकारी स्टीव्ह विटकॉफ यांनी अलास्कातील शिखर बैठकीत झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला होता. रशियाच्या मान्यतेचा मुद्दा गेम चेंजिंग ठरू शकतो, असेही विटकॉफ यांनी म्हटले..विटकॉफ ‘सीएनएन’च्या ‘स्टेट ऑफ युनियन’ या कार्यक्रमात याबाबत भाष्य केले आहे. पुतीन यांच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होईल याबद्दल विटकॉफ यांनी फारसे तपशील दिले नाहीत. मात्र, हे पुतीन यांच्यासाठी एक मोठे धोरणात्मक वळण ठरू शकते आणि युक्रेनच्या संभाव्य ‘नाटो’ सदस्यत्वाला त्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधाला पर्याय म्हणून काम करू शकते, असे विटकॉफ यांनी म्हटले आहे..रशियाबाबत लवकरच प्रगती’रशियाबाबत मोठी प्रगती झाली आहे. लक्ष ठेवा, लवकरच समजेल, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी (ता. १७) सोशल मीडियावर म्हटले होते. ट्रम्प यांनी सवलती मान्य करण्याची जबाबदारी व्होलोदीमिर झेलेन्स्की यांच्यावर टाकल्याचे दिसून आले..India China Relations: यशासाठी संयुक्त योगदान महत्त्वाचे; चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांचे मत, तणाव कमी करण्याची गरज भारताकडून व्यक्त.‘‘युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की युद्ध लगेच संपवू शकतात. मात्र, त्यांनी याबाबतचा ठाम निश्चय केला पाहिजे. नाही तर ते लढाई सुरू ठेवू शकतात,’’ असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. युक्रेनसाठी नाटोमध्ये जाण्याचा प्रश्नच नाही. काही गोष्टी कधीच बदलत नाहीत, असेही ट्रम्प म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.