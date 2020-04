एका फोटोत घोडे किती सांगा बरं?: उत्तर चुकणारच...

अशगबात (तुर्कमेनिस्तान): देशात लॉकडाऊनमुळे अनेकजण घरात असून, सोशल मीडियावर व्हिडिओ, छायाचित्रे अपलोड करताना दिसतात. एक छायाचित्र व्हायरल होत असून, या छायाचित्रात घोडे किती आहेत, याचा शोध घेत आहेत. पण, अनेकांचे उत्तर चुकीचे येत आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊनमुळे काहींना वर्क फ्रॉम करावे लागत आहे, तर काहींना सुट्टी देण्यात आली आहे. घरात बसून अनेकजण कंटाळले आहेत. सोशल मीडियावर जुन्या छायाचित्रांना प्रतिक्रिया देण्याची मोहीम सुरू आहे. पण, वेळ जात नसणाऱयांसाठी एका भन्नाट चॅलेंज आले आहे. सध्या सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होत आहे. संबंधित फोटो तुर्कमेनिस्तानचे अध्यक्ष गुरबंगुली बैरडेमुरमेदोन यांचा आहे. गुरबंगुली यांना घोड्यांची प्रचंड आवड आहे. त्यामुळेच त्यांचा एक फोटो व्हायरल होत आहे. या फोटोमध्ये गुरबंगुली आपल्या ऑफिसमध्ये काम करत आहेत, मात्र यातच एक चॅलेंज आहे. या फोटोमध्ये हजारो घोडे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप कोणालाही नेमके किती घोडे हे माजता आलेले नाही. जर तुमची नजर तीक्ष्ण असेल तर कदाचित तुम्हाला ओळखता येईल. त्यामुळं जर क्वारंटाईनमध्ये घरी बसून कंटाळा आला असेल तर किती घोडे आहेत सांगा बरं.

Today’s quarantine game: count the horses in this pic of Turkmenistan president. I got 12 + 1 horseshoe but there’s probably more pic.twitter.com/RRWZ40Kx0X

— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 30, 2020