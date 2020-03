धक्कादायक! कोरोनाने अल्पवयीन मुलाचा मृत्यू?; धोका वाढला

वॉशिंग्टन : कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे एका 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना जगात पहिल्यांदाच समोर आली असून, या मुलाच्या मृत्यूच्या कारणांचा शोध घेण्यात येत आहे. अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियात ही घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेत कोरोनाचा धोका वेगाने वाढत असून चीनपेक्षाही अमेरिकेला कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. अमेरिकेत कोरोनाची लाखांहून अधिक नागरिकांना लागण झाली असून, 2 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. याच दरम्यान अमेरिकेत एका 17 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या मुलाचा कोरोनाची लागण झाल्याने मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण, त्याच्या मृत्यूची कारणे शोधण्यात येत आहेत. कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक धोका ज्येष्ठ आणि नवजात बालकांना आहे. कारण ज्यांची रोगप्रतिकारक क्षमता कमी असते. लॉस एन्जल्सच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की आम्ही या मुलाच्या मृत्यूची कारणे शोधत आहेत. शुक्रवारी या मुलाची प्रकृती उत्तम होती, पण बुधवारी त्याचा अचानक मृत्यू झाल्याने मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

