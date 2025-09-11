ग्लोबल

Nepal Reality Explained: नेपाळ सरकारचं खरंच चुकलं की Gen Z चा अभ्यास कमी पडला? खरं वास्तव काय?

Protesting Nepali youths clash with police in Kathmandu after the government's social media ban. The Gen Z protest highlights digital freedom concerns

नेपाळमधील अलीकडील घटनांनी जगभरातील राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना एक नवे वळण दिले आहे. नेपाळ सरकारने ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, आणि एक्ससह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली होती, ज्यामुळे देशभरात विशेषतः Gen Z मध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. या निर्णयाविरोधात तरुणांनी रस्त्यावर उतरून हिंसक आंदोलने केली, ज्यामुळे १९ जणांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो जण जखमी झाले. यानंतर सरकारने बंदी उठवली, परंतु या घटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नेपाळ सरकारचं खरंच चुकलं की Gen Z च्या गैरसमजामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली? या प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेऊया.

