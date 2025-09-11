Nepal Reality Explained: नेपाळ सरकारचं खरंच चुकलं की Gen Z चा अभ्यास कमी पडला? खरं वास्तव काय?

नेपाळमधील अलीकडील घटनांनी जगभरातील राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना एक नवे वळण दिले आहे. नेपाळ सरकारने ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, आणि एक्ससह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली होती, ज्यामुळे देशभरात विशेषतः Gen Z मध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. या निर्णयाविरोधात तरुणांनी रस्त्यावर उतरून हिंसक आंदोलने केली, ज्यामुळे १९ जणांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो जण जखमी झाले. यानंतर सरकारने बंदी उठवली, परंतु या घटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नेपाळ सरकारचं खरंच चुकलं की Gen Z च्या गैरसमजामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली? या प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेऊया..नेपाळ सरकारचा सोशल मीडियासंदर्भातील निर्णय काय होता?नेपाळ सरकारने ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक वादग्रस्त निर्णय घेतला, ज्यामध्ये फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर (एक्स), स्नॅपचॅट, आणि इतर २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामागील कारण म्हणजे या प्लॅटफॉर्म्सनी नेपाळच्या दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ठरवलेल्या नोंदणी प्रक्रियेचे पालन न केल्याचा दावा. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना देशात कार्यरत राहण्यासाठी नोंदणी करणे आणि स्थानिक संपर्क कार्यालय स्थापन करणे बंधनकारक होते. यामुळे सरकारला तक्रारींचे निराकरण करणे आणि अश्लील मजकूर, किंवा चुकीच्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार होते.सरकारने या कंपन्यांना २८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत नोंदणीसाठी मुदत दिली होती. मात्र, मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप), अल्फाबेट (यूट्यूब), आणि एक्स यासारख्या प्रमुख कंपन्यांनी या नियमांचे पालन केले नाही. परिणामी, सरकारने कठोर पाऊल उचलत या प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली. दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी सांगितले की, “देशात अधिकृत नोंदणीशिवाय काम करणे मान्य नाही, आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचे नियमन आणि जबाबदारीसाठी हा निर्णय आवश्यक आहे.”.Gen Z ने विरोध का केला?नेपाळमधील Gen Z, म्हणजेच १९९७ च्या दशकाच्या मध्यापासून ते २०१० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत जन्मलेली पिढी, सोशल मीडियाला त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग मानते. सोशल मीडियाच्या या बंदीमुळे त्यांच्या संवाद, शिक्षण, मनोरंजन, आणि व्यावसायिक संधींवर गंभीर परिणाम झाला. ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी हजारो तरुण काठमांडूच्या रस्त्यावर उतरले आणि संसद भवनाकडे कूच केले. त्यांनी बॅरिकेड्स तोडले, रुग्णवाहिका पेटवली, आणि सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने केली. या आंदोलनात पोलिसांच्या कारवाईत १९ जणांचा मृत्यू झाला, तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले.Gen Z च्या विरोधामागील प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे होती1.सोशल मीडियाची अत्यावश्यकता: आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित नसून, तो शिक्षण, माहिती, आणि सामाजिक जोडणीसाठी महत्त्वाचा आहे. नेपाळमधील तरुणांनी सोशल मीडियाला त्यांच्या अभिव्यक्तीचे आणि माहिती मिळवण्याचे प्रमुख साधन मानले होते.2.सरकारविरोधी असंतोष: अशीही चर्चा आहे की सोशल मीडिया बंदी हे केवळ एक निमित्त होते. नेपाळमधील तरुणांमध्ये सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आणि हुकूमशाही वृत्तीविरोधात आधीपासूनच रोष होता. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनाचे आरोप होते, ज्यामुळे तरुणांचा असंतोष वाढला.3.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न: तरुणांना वाटले की, सोशल मीडिया बंदीमुळे त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. सरकारने बंदीच्या नावाखाली त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, असे त्यांचे मत होते..Gen Z चा गैरसमज काय झाला?Gen Z च्या आंदोलनाला समर्थन मिळाले असले, तरी काही विश्लेषकांचे मत आहे की, त्यांच्या कृतींमध्ये गैरसमज आणि आवेग होता. खालीलप्रमाणे काही मुद्दे वाचले तर तुमच्याही लक्षा हा मुद्दा येईल.1.बंदीमागील कारण समजून न घेणे: सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घातली, कारण कंपन्यांनी नोंदणी प्रक्रियेचे पालन केले नव्हते. हा निर्णय काही प्रमाणात कायदेशीर आणि नियमनाच्या दृष्टिकोनातून घेतला गेला होता. मात्र, Gen Z ने हा निर्णय पूर्णपणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हणून पाहिला, ज्यामुळे त्यांचा रोष अनावश्यकपणे वाढला.2.हिंसक आंदोलनाची निवड: Gen Z च्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले, ज्यामुळे संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न, जाळपोळ, आणि दगडफेक यासारख्या घटना घडल्या. यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आणि पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. जर तरुणांनी शांततापूर्ण मार्गाने आपला विरोध नोंदवला असता, तर कदाचित मृत्यू आणि जखमींची संख्या टाळता आली असती.3.अतिशयोक्तीपूर्ण प्रतिक्रिया: सोशल मीडिया बंदीमुळे तरुणांवर परिणाम झाला, हे खरे असले तरी त्यांनी या निर्णयाला सरकारच्या हुकूमशाही वृत्तीशी जोडले. यामुळे त्यांचा राग अनियंत्रित झाला आणि आंदोलन हिंसक बनले..Explained: तीन वर्षांत भारताचे तीन शेजारी पेटले! काय आहे नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंकेतील अस्थिरतेची कहाणी? भारतावर काय परिणाम? .VPN चा वापर केला असता, तर...नेपाळमधील सोशल मीडिया बंदीच्या संदर्भात VPN (Virtual Private Network) चा वापर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकला असता. जर Gen Z किंवा इतर नागरिकांनी VPN चा वापर केला असता, तर त्यांना सोशल मीडिया बंदीचा प्रभाव कमी करता आला असता. पण त्यांनी याचा विचारच केला नाही, त्यामुळे त्यांचा अभास कमी पडला अशी चर्चा आहे.1. सोशल मीडिया बंदीला बायपास करणे:- VPN चा वापर करून इंटरनेट वापरकर्ते त्यांचे डिजिटल स्थान (IP अॅड्रेस) बदलू शकतात आणि असे दाखवू शकतात की ते दुसऱ्या देशातून इंटरनेट वापरत आहेत. नेपाळ सरकारने स्थानिक स्तरावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली होती, परंतु VPN द्वारे वापरकर्ते या निर्बंधांना बायपास करू शकले असते. उदाहरणार्थ, त्यांनी अमेरिका किंवा भारतातील सर्व्हर निवडून फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब किंवा व्हॉट्सअॅप सहज वापरता आले असते.2. माहिती आणि संवादाचे साधन कायम ठेवणे:- Gen Z साठी सोशल मीडिया हे माहिती मिळवण्याचे आणि संवादाचे प्रमुख साधन आहे. VPN च्या वापराने त्यांना बंदी असूनही माहिती मिळवणे, आपले मत व्यक्त करणे आणि आंदोलनाचे समन्वय साधणे शक्य झाले असते. यामुळे कदाचित रस्त्यावरील हिंसक आंदोलनांचा आवेग कमी झाला असता.3. गोपनीयता आणि सुरक्षितता:- VPN वापरल्याने इंटरनेट वापरकर्त्यांचा डेटा एन्क्रिप्ट होतो, ज्यामुळे सरकार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेला त्यांच्या ऑनलाइन हालचालींवर लक्ष ठेवणे कठीण झाले असते. यामुळे Gen Z ला त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अधिक सुरक्षितपणे वापरता आले असते..सोशल मीडियाच्या जगात Gen Z चा अभ्यास कसा कमी पडला?Gen Z ही डिजिटल युगात वाढलेली पिढी आहे, परंतु त्यांच्या सोशल मीडियाच्या वापराबाबत आणि त्यामागील कायदेशीर बाबींच्या अभ्यासात काही त्रुटी दिसून आल्या.Gen Z ने सोशल मीडियाच्या नियमनासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियांचा अभ्यास केला नाही. नेपाळ सरकारने बंदी घातली कारण कंपन्यांनी नोंदणी केली नव्हती, परंतु तरुणांनी या कारणाकडे दुर्लक्ष करून केवळ बंदीला विरोध केला.Gen Z चा सोशल मीडियावर अति-अवलंबित्व दिसून आला. त्यांनी बंदीला त्यांच्या जीवनशैलीवरील हल्ला मानला, ज्यामुळे त्यांचा राग अनियंत्रित झाला. यामुळे त्यांनी शांततापूर्ण चर्चेऐवजी हिंसक मार्ग निवडला.सोशल मीडियावरून मिळणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण करून त्याचा योग्य वापर करण्यात Gen Z कमी पडले. त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला गैरसमजातून विरोध केला, ज्यामुळे परिस्थिती बिघडली.एका चुकीच्या गैरसमजाने सत्ता उलथवली?नेपाळमधील आंदोलनांनी सरकारला सोशल मीडिया बंदी मागे घेण्यास भाग पाडले, आणि गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला. यामुळे सरकार पूर्णपणे कोसळले. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आणि घटनेची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली. पण तरी देखील Gen Z शांत झाले नाहीत. शेवटी राष्ट्रपतींसह पंतप्रधानांना देखील राजीनामा द्यावा लागला.या घटनेतून हे स्पष्ट होते की, सरकारचा निर्णय काही प्रमाणात नियमनाच्या दृष्टिकोनातून योग्य होता, परंतु त्याची अंमलबजावणी आणि जनतेला विश्वासात घेण्यात सरकार कमी पडले. दुसरीकडे, Gen Z च्या आंदोलनाने त्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवला, परंतु हिंसक मार्ग निवडल्याने त्यांचा गैरसमज आणि आवेग स्पष्ट झाला. खरे वास्तव असे आहे की, दोन्ही बाजूंनी संवादाचा अभाव आणि गैरसमज यामुळे परिस्थिती बिघडली.. 