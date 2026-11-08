Saudi Arabia Attack : आखातात पुन्हा युद्धाचा भडका! राजधानीवर बंडखोरांचा भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला; प्रसिद्ध टॉवरचे मोठे नुकसान!

रियाध : आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक चिघळत चालली असून सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध आज भीषण क्षेपणास्त्र हल्ल्याने हादरली आहे. येमेनमधील हुती (Houthi) बंडखोरांनी रियाधमधील अत्यंत संवेदनशील आणि अतिमहत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या 'किंग अब्दुल्ला फायनांशियल डिस्ट्रिक्ट'ला थेट निशाणा बनवले. या हल्ल्यामध्ये जगप्रसिद्ध अरामकोच्या (Aramco) टॉवरचे मोठे नुकसान झाले असून संपूर्ण आखातात युद्धाची ठिणगी पडली आहे. या भीषण हल्ल्याबाबत मिळालेल्या वृत्तानुसार, हुती बंडखोरांनी डागलेली क्षेपणास्त्रे थेट सौदी अरेबियाच्या आर्थिक राजधानीच्या केंद्रावर आदळली..अरामको टॉवरच्या अनेक मजल्यांच्या काचा फुटल्या!हुती बंडखोरांनी केलेल्या या हल्ल्यात किंग अब्दुल्ला फायनांशियल डिस्ट्रिक्टमधील प्रसिद्ध अरामको टॉवरला मोठा फटका बसला आहे. अनेक मजल्यांवरील खिडक्यांच्या काचा फुटून खाली कोसळल्या असून, टॉवरच्या एका भागाचे नुकसान झाले आहे. सोशल मीडियावर या हल्ल्यानंतरचे अनेक व्हिडिओ समोर आले असून, यामध्ये नुकसानीची भीषणता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या घटनेनंतर परिसरात एकच घबराट पसरली..Siddi Community Marathi Song Viral Video : आफ्रिकन लूक अन् अस्सल मराठी गावरान ठसका; माठावर ठेका धरत सिद्दी तरुणांनी गायले ‘हिरो होंडा’ गीत.दोन क्रूझ क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केल्याचा सौदीचा दावासौदी अरेबियाच्या लष्कराने या हल्ल्याला अधिकृतपणे दुजोरा दिला आहे. सौदीच्या संरक्षण दलाचे प्रवक्ते मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे माहिती दिली की:"आमच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने (Air Defense System) राजधानी रियाधच्या दिशेने येणाऱ्या दोन क्रूझ क्षेपणास्त्रांना वेळीच ओळखून हवेतच नष्ट केले."जरी क्षेपणास्त्रे हवेत नष्ट करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी त्यांच्या अवशेषांमुळे आणि स्फोटाच्या तीव्रतेमुळे अरामको टॉवर आणि परिसराला फटका बसल्याचे समोर आले आहे..Ganga returns to Haridwar Har Ki Pauri : १८ दिवसांनंतर अखेर 'तिचे' पुनरागमन! ऐन दिवाळीच्या दिवशी वाहू लागला खळाळता प्रवाह; घाटांवर भाविकांचा महापूर.कच्च्या तेलाच्या बाजारात चिंतेचे सावटगेल्या काही महिन्यांपासून हुती बंडखोरांकडून सौदी अरेबियाच्या ऊर्जा आणि आर्थिक आस्थापनांवर सातत्याने हल्ले केले जात आहेत. हुती बंडखोरांनी अमेरिका-इराण संघर्षात इराणला उघड पाठिंबा दिला असून, सौदीने अमेरिकेला सहकार्य करू नये असा इशारा दिला होता. आता थेट राजधानी रियाधमधील आर्थिक केंद्राला लक्ष्य केल्यामुळे सौदी अरेबिया येमेनमध्ये मोठी प्रत्यारोपी लष्करी कारवाई करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.