इराणकडून पुन्हा अमेरिकेच्या हवाई तळावर हल्ला; ट्रम्प यांचा इशारा

वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थिती आणखी भडकताना दिसत असून, इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या हवाई तळावर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात चार सैनिक जखमी झाले आहेत.

इराणने अमेरिकेच्या इराकमधील अल-बलाद या हवाई तळावर हल्ला केला. एफ-16 या लढाऊ विमानांचे हे मुख्य हवाई तळ आहे. आपल्या हवाईदलाची क्षमता वाढविण्यासाठी इराकने एफ-16 हे लढाऊ विमान अमेरिकेकडून खरेदी केले होते. या हल्ल्यात 4 जण जखमी असून, यात इराकचे 2 लष्करी अधिकारी आणि 2 एअरमन आहेत. यापूर्वीही 8 जानेवारीला इराणने अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ला केला होता

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.”

