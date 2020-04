प्लाझ्मा देण्यासाठी अमेरिकेत रांगा 

वॉशिंग्टन - कोरोनाला रोखण्यासाठी प्लाझ्मा थेरेपी उपयुक्त ठरू शकत असल्याचा अंदाज असल्याने अमेरिकेत या विषाणूच्या संसर्गातून बरे झालेले रुग्णही आपल्या रक्तातील प्लाझ्मा (रक्तद्रव) देण्यासाठी संशोधन केंद्रांशी स्वत:हून संपर्क साधत आहेत. बऱ्या झालेल्या व्यक्तीच्या रक्तात विषाणूविरोधात तयार झालेल्या प्रतिजैविकांचा वापर संसर्गग्रस्त रुग्णांवर उपचारांसाठी केला जातो. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अमेरिकेत कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी प्लाझ्मा थेरेपीचा चाचणी म्हणून वापर करण्यास पूर्वीच परवानगी मिळाली आहे. भारतातही केरळमधील एका वैद्यकीय संस्थेला अशी परवानगी मिळाली आहे. अमेरिकेत रुग्णांची संख्या जगात सर्वांत अधिक असल्याने प्लाझ्मा थेरेपीचा वापर करण्यावर सरकार भर देण्याची शक्यता आहे. या थेरेपीच्या अनेक चाचण्या घेतल्यावर त्याबाबत निश्‍चित धोरण स्वीकारता येण्यासारखे असल्याने बरे झालेल्या व्यक्तींना प्लाझ्मा दान देण्यासाठी आवाहन करण्यता आले होते. त्यानुसार, कोरोनामुक्त झालेले हजारो अमेरिकी नागरिक संशोधन संस्थांमध्ये प्लाझ्मा देण्यासाठी येत आहेत. किती प्लाझ्मा देता येतो?

- रोगमुक्त झालेली एक व्यक्ती एका वेळी दोन ते तीन रुग्णांना उपचारांसाठी पुरेल इतका प्लाझ्मा दान करू शकते.

- दर सात दिवसांनी प्लाझ्मा दान केल्यास एका महिन्यात साधारणपणे १० ते १२ युनिट प्लाझ्मा देता येतो.

- ४५ हजार : अमेरिकेतील बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या प्लाझ्मा मार्केटची वाढ शक्य

१३.५६ कोटी डॉलर : २०१६ मधील व्याप्ती

२९.७६ कोटी डॉलर : २०२१ मधील वाढीचा अंदाज लसीकरण आणि प्लाझ्मा थेरेपीमध्ये फरक काय?

आपल्या शरीरात विषाणू अथवा जिवाणूचा संसर्ग होतो, त्यावेळी शरीरामध्ये त्या विशिष्ट विषाणू अथवा जिवाणूशी लढण्यासाठी प्रतिजैविके तयार होतात. लसीकरण म्हणजे भविष्यात संसर्ग होऊ शकणाऱ्या विषाणू अथवा जिवाणूंविरोधात शरीरामध्ये प्रतिजैविके तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु करणे. यामुळे पुढील काळात या विषाणूने शरीरात प्रवेश केला तरी त्याचा विपरीत परिणाम होत नाही. लसीकरणाद्वारे निर्माण झालेली रोगप्रतिकारशक्ती दीर्घकालिन असते. काही वेळेस मात्र रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी बाहेरून आणि तत्काळ प्रतिकारशक्ती पुरविली जाते. प्लाझ्मा थेरेपी हा अशा उपचार पद्धतीचा एक प्रकार आहे.

