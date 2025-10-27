ग्लोबल

Drone Attack: रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा ड्रोन हल्ला; तीन ठार, २९ जखमी

Russia Ukraine War: रशियाने युक्रेनची राजधानी किव्हवर रविवारी ड्रोनद्वारे हल्ले केले असून, तीन जणांचा मृत्यू झाला असून, २९ जण जखमी झाले आहेत. रात्रीच्या वेळी हल्ले तीव्र करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
किव्ह : रशियाने युक्रेनची राजधानी किव्हवर रविवारी ड्रोनद्वारे हल्ले केले असून, तीन जणांचा मृत्यू झाला असून, २९ जण जखमी झाले आहेत.

