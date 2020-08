रशियात पुतीन यांचा कट्टर विरोधक रुग्णालयात दाखल; विषप्रयोग झाल्याचा संशय!

मॉस्को - रशियाचे प्रमुख विरोधी पक्षनेते अ‍ॅलेक्सी नवल्नी यांच्यावर विषप्रयोग झाल्याचं समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे. नवल्नी हे सातत्यानं रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यावर टीका करतात. आता नवल्नी यांच्यावर चहातून विषप्रयोग झाल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

सायबेरियातून अ‍ॅलेक्सी हे विमानातून परत येत होते. तेव्हा विमानात चहातून विष दिल्याचा संशय आहे. या प्रकारामुळे विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. नवल्नी यांना ओमस्कच्या रुग्णालयात दाखल केलं आहे. सध्या अ‍ॅलेक्सी हे आयसीयूमध्ये असून बेशुद्ध आहेत. अ‍ॅलेक्सी हे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे कट्टर विरोधक म्हणूनही ओळखले जातात.

We assume that Alexei was poisoned with something mixed into the tea. It was the only thing that he drank in the morning. Doctors say the toxin was absorbed faster through the hot liquid. Alexey is now unconscious

- Press Secretary of Alexei Navalny; FBK press secretary