-14 डिग्रीच्या पाण्यात बुडाले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष; व्लादिमीर पुतीन यांची बर्फाळ पाण्यात डुबकी

मॉस्को: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी काल मंगळवारी -14 डिग्री सेल्सियल तापमानाच्या बर्फाळ पाण्यात डुबकी घेतली आहे. हा त्यांच्या धार्मिक कृतीचा भाग होता. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी फीस्ट डे म्हणजेच इपिफनीच्या निमित्ताने ख्रिश्चन धर्माच्या रुढीनुसार मॉस्कोमधील बर्फाळ पाण्यातील पूलमध्ये डुबकी घेतली आहे. या घटनेचा फोटो पुतिन यांच्या ट्विटर हँडलवर शेअर करण्यात आला आहे. रशियामध्ये इपिफनीच्या निमित्ताने बर्फाळ पाण्यात डुबकी घेणं पवित्र मानलं जातं.

The President took a traditional dip to mark Epiphany https://t.co/lv9e1WnUlp pic.twitter.com/BxnXa4qcDY

— President of Russia (@KremlinRussia_E) January 19, 2021