मक्केतील मोठ्या मशिदीच्या गेटला कारची जोराची टक्कर; घटना CCTVमध्ये कैद

दुबई- सौदी अरेबियात (Saudi Arab) एका व्यक्तीने शुक्रवारी रात्री स्पीडमध्ये कार चालवत मक्केची मोठी मशिद अल-हरमच्या (Masjid al-Haram) बाहेरील दरवाज्याला जोराची धडक मारली आहे. सौदीच्या सरकारी वृत्त एजेंसीने यासंबंधी माहिती दिली आहे. वृत्त एजेंसीने सांगितले की, ही घटना शुक्रवारी रात्री 10.25 वाजता घडली. एका व्यक्तीने सुरुवातीला बॅरिकेट्सला टक्कर मारली, त्यानंतर त्याने गतीने कार चालवत मोठ्या मशिदच्या दक्षिणेकडील 89 क्रमांकाच्या दरवाज्याला टक्कर मारली.

कारमधील व्यक्तीला केले अटक

एजेंसीच्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांनी कार चालवणाऱ्या व्यक्तीला अटक केली आहे. कारमधील व्यक्ती मनोरुग्ण असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अपघातग्रस्त कारला सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळावरुन काढलं आहे. कोराना महामारीमुळे बंद पडलेली मशिद काही दिवसांपूर्वीच उघडण्यात आली होती.

A driver rammed his car into Door 89 of the Grand Mosque in Mecca (Masjid al-Haram) at 22:25pm Saudi time.

The driver was arrested and based on video footage posted on social media, local media reports, there were no casualties. pic.twitter.com/CzNKWq5OO5

— Faisal | فيصل (@faisaledroos) October 30, 2020