Saudi Attack: 'हल्ल्यांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करू नका!'... सौदीतील भारतीयांना कोणी दिला इशारा?

New Delhi: सौदी अरेबियातील परिस्थिती बिघडल्याच्या पार्श्वभूमीवर तिथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी भारतीय दूतावासाने नव्याने सूचना जारी केल्या आहेत. हवाई हल्ला झाल्यास घरातच राहा, सतर्कता बाळगा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींशी संबंधित व्हिडीओ किंवा बातम्या सोशल मीडियावर शेअर करू नका, असेही दूतावासाने म्हटले आहे. क्षेपणास्त्र हल्यामुळे सौदीतील विमानसेवा विस्कळीत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही सूचना देण्यात आली आहे. .Saudi Arabia Yemen Conflict : सौदी अरेबियातील दोन विमानतळांवर हल्ले; ३ जणांचा मृत्यू, ३६ जखमी, हुथींनी घेतली जबाबदारी.रियाध विमानतळावरील हल्ल्यात भारतीयाचा मृत्यूदरम्यान, १० ऑक्टोबर रोजी सौदी अरेबियातील रियाधच्या किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यात भारतीय नागरिक मोहम्मद युसूफ अली यांचा मृत्यू झाला. या घटनेत इतर अनेक जण जखमी झाले असून, त्यात भारतीय नागरिकांचाही समावेश आहे. दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार, चार भारतीय अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहेत, चार जणांवर सामान्य वॉर्डमध्ये उपचार सुरू आहेत, तर तीन जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे..Saudi Arabia Drone Attack : मुस्लिमांसाठी पवित्र मक्कावर ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न ; सौदीने हवेतच केले नष्ट, भारताने व्यक्त केली चिंता.सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक विमान कंपन्यांनी सौदी अरेबियातील शहरांसाठीची उड्डाणे १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली आहेत. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेसने रियाध, दम्माम आणि जेद्दा येथील उड्डाणे थांबवली आहेत. अकासा एअरने रियाध आणि जेद्दासाठी, तर इंडिगोने रियाध, दम्माम, जेद्दा आणि मदिना येथील उड्डाणे रद्द केली आहेत. रियाधमधील किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे कामकाजही स्थगित करण्यात आले आहे. .उमराह यात्रेकरूंनाही सूचनाजेद्दामधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने जेद्दा आणि मदिना येथून प्रवास करणाऱ्या उमराह यात्रेकरूंना सूचना दिली आहे. विमानप्रवासाची स्थिती तपासल्यानंतरच विमानतळाकडे जावे. प्रवास रद्द झाल्यास किंवा मुक्काम वाढवावा लागल्यास ट्रॅव्हल एजंट आणि उमराह सेवा पुरवठादारांशी संपर्कात राहावे, असे सांगण्यात आले आहे..सौदी अरेबियात व्हिजिट, टुरिस्ट, उमराह किंवा बिझनेस व्हिसावर गेलेल्या भारतीयांचा परतीचा प्रवास उड्डाणे उपलब्ध नसल्यामुळे रखडला असेल, तर अशा परिस्थितीत अधिक काळ मुक्काम केल्याबद्दल दंड आकारला जाणार नसल्याचे दूतावासाने म्हटले आहे. मात्र, उड्डाणे उपलब्ध होताच कालबाह्य व्हिसा असलेल्या नागरिकांनी देश सोडावा, असेही सूचनेत नमूद केले आहे..भारतीयांसाठी हेल्पलाइनसौदी अरेबियातील भारतीय नागरिकांना मदत करण्यासाठी रियाधमधील भारतीय दूतावास आणि जेद्दामधील वाणिज्य दूतावासाने २४ तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष सुरू केले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत सौदी अरेबिया सोडणे आवश्यक असल्यास कतार किंवा बहरीनमधील विमानतळांवरून उपलब्ध विमान उड्डाणांचा पर्याय विचारात घेऊ शकता. मात्र, संबंधित देशात प्रवेशासाठी आवश्यक व्हिसा आणि इतर अटी तपासणे गरजेचे आहे, असेही सूचनेत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.