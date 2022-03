By

रियाध : सौदीत दहशतवादाशी संबंधित विविध गुन्ह्यांमध्ये शनिवारी (दि.12) एका दिवसात 81 लोकांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली असून, देण्यात आलेली ही शिक्षा गेल्या वर्षभरात देण्यात आलेल्या फाशीच्या एकूण संख्येपेक्षा अधिक आहे. यापूर्वी 2021 मध्ये एकूण 69 जणांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती. एएफपीने सरकारी माध्यमांचा हवाला देत याबाबत वृत्त दिले आहे. (Saudi Arabia Executes 81 People In One Day For Terror Offences)

याबाबत अधिकृत सौदी प्रेस एजन्सी (SPA) ने अहवाल दिला की, त्यात इस्लामिक स्टेट गटाशी किंवा अल-कायदा, येमेनच्या हुथी बंडखोर शक्ती किंवा इतर दहशतवादी संघटनांशी संबंधित दोषींचा समावेश असून, आरोपींनी महत्त्वाच्या आर्थिक ठिकाणांवर हल्ले करण्याचा कट, सुरक्षा दलाच्या सदस्यांची हत्या करण्याबरोबरच देशात शस्त्रास्त्रांची तस्करी केल्याचा म्हटले आहे.

फाशी देण्यात आलेल्या 81 लोकांपैकी 73 सौदीचे, 7 येमेनी आणि एका सीरियाचा नागरिकाचा समावेश आहे. मृत्युदंड देण्यात आलेल्या सर्वांवर सौदी न्यायालयात प्रत्येक व्यक्तीसाठी तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांवर 13 न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली खटले चालवले गेले होते.