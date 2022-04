सुप्रीम कोर्टाचा इम्रान खान यांना दणका! संसद बरखास्तीचा निर्णय ठरवला असंवैधानिक

इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टानं पंतप्रधान इम्रान खान यांना दणका दिला आहे. पाकिस्तानच्या संसद बरखास्तीचा डेप्युटी स्पीकरचा निर्णय कोर्टानं असंविधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळं पाकिस्तानची संसद कायम राहणार असून इम्रान खान यांना अविश्वास ठरावाला सामोरं जावं लागणार आहे. त्यानुसार, आता पाकिस्तानच्या स्पीकरकडून ९ एप्रिल रोजी हा अविश्वास प्रस्तावावर मतदान घेतलं जाणार आहे. (SC of Pakistan reinstates National Assembly orders voting on no trust motion on April 9)