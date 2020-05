लस येईलच असे नाही! तज्ज्ञांचा गंभीर इशारा, जगाची चिंता वाढली

लंडन - जगभरात अनेक देशात कोरोनाच्या विषाणूविरोधात लस शोधण्यासाठी संशोधन सुरू आहे. यातील काही चाचण्या अंतिम टप्प्यावर आल्याचा दावाही करण्यात येत आहे; मात्र असे असले तरी कोरोनावरची लस प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाही, असा इशारा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप एचआयव्हीवर लस नाही

कोरोना महामारीने आतापर्यंत जगभरात अडीच लाख नागरिकांचा बळी घेतला आहे. कोरोनाच्या भीतीने लॉकडाऊन उठवण्यासही अनेक देश कचरत आहेत. कोरोनावरची लस येईपर्यंत स्थिती पूर्वपदावर येणार नाही, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. एचआयव्ही, डेंगी प्रमाणे कोरोनावरही कदाचीत लस शोधण्यात अपयश येऊ शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. डेंगीवरही औषध नाही

काही देशांनी डेंगीसाठी प्रतिबंधात्मक लस शोधून काढल्याचा दावा केला आहे. केवळ डेंगीचे निदान झालेल्या व्यक्तींसाठीच ही लस सुरक्षित असून इतरांसाठी ती अपयकारक ठरत असल्याचे डब्लूएचओचे म्हणणे आहे. जगभरात काही साथरोगांवर प्रतिबंधात्मक लस शोधण्यात आपण असमर्थ ठरलो आहोत. कोरोनावर लस आली तरी सुरक्षितता आणि परिणामकारकता या कसोटीवर ती खरी उतरेल का? हा प्रश्नच आहे. सर्दी, खोकला, तापाकडे दुर्लक्ष करण्याची संस्कृती हद्दपार करावी लागणार आहे.

- डॉ. डेव्हिड नाबारो, डब्लूएचओचे कोविड-१९ विशेष दूत

