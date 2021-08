अमेरिकेच्या एअर स्ट्राईकमध्ये अनेक लहान मुलांचा मृत्यू!

काबूल- अमेरिकेने काबूलमध्ये दहशतवाद्यांना लक्ष्य करण्यासाठी एअर स्ट्राईक केला होता. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, इस्लामिक स्टेटचे दहशतवादी काबुल एअरपोर्टवर हल्ला करण्याच्या तयारीत होते. त्यामुळे त्यांनी ड्रोन हल्ला केला. दुसरीकडे, एका रिपोर्टमध्ये असं सांगण्यात आलंय की, अमेरिकेने केलेल्या या हल्ल्यात अनेक अफगाण नागरिकांसह लहान मुलांचा जीव गेला आहे. अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये दहशतवादी संघटना इस्लामिक स्टेट-खुरासानला लक्ष्य करण्यासाठी अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यात एकाच परिवारातील नऊ सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे. यात सहा लहान मुलांचा समावेश आहे. हल्लात आणखी एक घर उद्धवस्त झालं आहे. (International Latest News)

अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यात मारले गेलेल्या लोकांच्या एका नातेवाईकाने सीएनएनला ही माहिती दिली आहे. नातेवाईकाने सीएनएनच्या स्थानिक पत्रकाराला सांगितलं की, 'मृत्यू झालेल्यांमध्ये एक चार वर्षाचा, एक तीन वर्षांचा आणि दोन मुलं दोन वर्षाचे होते. मृत्यू झालेले सर्व लोक एका सामान्य घरातील होते. त्यांचा इस्लामिक स्टेट दहशतवादी संघटनेशी कोणताही संबंध नव्हता.' हा धक्कादायक मीडिया रिपोर्ट समोर आल्यानंतर अमेरिकेने म्हटलंय की, 'हल्लात सामान्य नागरिक मारले गेलेत का? याचा तपास केला जाईल. असं झालं असेल तर याचं आम्हाला दु:ख असेल.'

US drone strike on IS