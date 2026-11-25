New Delhi: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मागील दोन वर्षांहून अधिक काळापासून भारतात राजकीय आश्रय घेतला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलनानंतर त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर त्यांनी भारतात राजकीय आश्रय घेतला होता. सध्या त्या दिल्लीतील एका सुरक्षित ठिकाणी राहत असल्याची माहिती समोर आली आहे. असे असले तरी त्यांच्या निवासस्थानाचा नेमका पत्ता सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही..लुटियन्स दिल्लीतील सुरक्षित बंगलाशेख हसीना यांना दिल्लीतील लुटियन्स बंगलो झोन परिसरात सरकारी बंगला उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचे एका वृत्तात म्हटले आहे. या परिसरात केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ खासदार आणि उच्चपदस्थ अधिकारी यांची निवासस्थाने आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बंगल्याचा नेमका पत्ता जाहीर करण्यात आलेला नाही. हसीना यांच्या सुरक्षेसाठी चोवीस तास व्यवस्था असल्याचे वृत्त आहे. त्या ठिकाणी साध्या वेशात सुरक्षारक्षक तैनात असल्याचेही सांगण्यात आले. हसीना यांना पुरविण्यात येत असलेल्या सुरक्षेच्या व्यवस्थेचे अधिकृत तपशील देखील सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत..Sheikh Hasina: 16 डिसेंबरपर्यंत बांगलादेश ताब्यात घेऊ! हिंदूंवरील अत्याचाराचा बदला घेण्याचा भाजप मंत्र्याचा दावा.भारतात आल्यानंतर शेख हसीना यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये फारसा सहभाग घेतलेला नाही. त्या बहुतांश वेळा प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत केले आहे. माध्यमांना मुलाखती, निवेदने आणि ऑनलाइन संवादाच्या माध्यमातून त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. दिल्लीतील लोदी गार्डन परिसरात त्या काही वेळा फेरफटका मारताना दिसल्याचे वृत्तही यापूर्वी प्रसिद्ध झाले होते. त्यावेळी त्यांच्यासोबत सुरक्षारक्षक असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या रोजच्या दिनक्रमाबाबत किंवा वैयक्तिक जीवनाबाबत सविस्तर अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही..बांगलादेशात परतण्याची इच्छाशेख हसीना यांनी १६ डिसेंबरला बांगलादेशात परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हा दिवस बांगलादेशचा विजयदिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यांच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी बांगलादेश सरकारकडे मायदेशी परतण्यासाठी विमानाची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे..Sheikh Hasina: 16 डिसेंबरला शेख हसीना बांगलादेशात परतणार; विमान सेवा उपलब्ध करुन देण्याची केली मागणी.दरम्यान, बांगलादेशातील न्यायालयाने त्यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेली आहे. हसीना यांनी हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. बांगलादेश सरकारने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. भारत सरकारकडून ही मागणी कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियमांनुसार तपासली जात असल्याचे संसदीय समितीला कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे दिल्लीतील त्यांचे वास्तव्य आणि बांगलादेशात परतण्याचा प्रश्न भारत-बांगलादेश संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे.