Gopalganj lockdown Bangladesh: बांगलादेशमध्ये राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा अत्यंत स्फोटक बनले आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या संभाव्य परतीच्या शक्यतेने देशातील तणाव वाढला आहे. एकीकडे त्यांच्या अवामी लीग पक्षाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून आक्रमक आंदोलने करत आहेत, तर दुसरीकडे तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी सरकारने हसीना यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या गोपालगंज जिल्ह्याला छावणीचे स्वरूप दिले आहे. या जिल्ह्यात सध्या लॉकडाऊनसदृश परिस्थिती निर्माण झालीए..याच दरम्यान, सहा दिवसांच्या पाकिस्तान दौऱ्यावर असलेले बांगलादेश संसदेचे स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद यांनी पाकिस्तानच्या भूमीवरून भारताबाबत मोठे विधान केले आहे. जर भारताने शेख हसीना यांचे बांगलादेशला प्रत्यार्पण केले नाही, तर ढाका आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..Lucknow Gold Robbery : दहा लाख फॉलोअर्स असलेला पोलीस कॉन्स्टेबल निघाला कोट्यवधींच्या सोन्याच्या लुटीचा सूत्रधार; सहकाऱ्यांसोबत कट रचला अन्....भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध आधीच संवेदनशील टप्प्यावर असताना पाकिस्तानमधून आलेल्या या विधानाने प्रादेशिक राजकारणात नवी खळबळ उडवून दिली आहे. मात्र, कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण करारातील कलम २१ पर्यंतच्या तरतुदींमध्ये हा वाद थेट आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याने भारताच्या संमतीशिवाय तिथे खटला चालवणे बांगलादेशसाठी सोपे नसेल..Solapur Bank Election Winners List : सोलापूर जिल्हा बँकेवर भाजपप्रणित सहकार विकास पॅनेलचा झेंडा; १९ पैकी १८ जागांवर विजय; वाचा विजयी उमेदवारांची यादी.शेख हसीना यांचे मूळ गाव आणि अवामी लीगचा मजबूत गड असलेल्या गोपालगंज जिल्ह्यात १५ नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या मोठ्या रॅलीला हिंसक वळण लागले होते. आंदोलकांनी पोलिसांच्या गाड्या जाळल्या, पोलीस चौक्यांची तोडफोड केली आणि बीएनपी नेत्यांच्या घरांना लक्ष्य केले. त्यानंतर १७ नोव्हेंबरला तुंगीपाडा आणि १९ नोव्हेंबरला मुक्सुदपूर पोलीस ठाण्यांना आग लावण्यात आल्याने दोन्ही ठाण्यांचे कामकाज बंद पडले आहे..या हिंसाचारानंतर बीएनपी सरकारने गोपालगंजच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जानेवारी ते मार्च २०२७ साठी मिळणारा निधीचा तिसरा हप्ता रोखला असून विकासकामांचा सुमारे ५०० कोटींचा निधीही गोठवला आहे. तसेच तोडफोडीच्या भीतीने १५ नोव्हेंबरपासून गोपालगंजला जोडणाऱ्या किमान पाच रेल्वे सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.