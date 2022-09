Russia: रशियातील शाळेत गोळीबार; सहा ठार, 20 जण जखमी

Nepal : माऊंट मनास्लूवर हिमस्खलन; दोन गिर्यारोहकांचा मृत्यू, १० जण अडकले

काठमांडू : हिमालयाच्या पर्वत रागांमधील माऊंट मनास्लूवर हिमस्खल झालं असून यामध्ये दोन गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच इतर दहा जण अडकले आहेत, बेपत्ता लोकांच्या शोधासाठी बचाव मोहिम राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती यासंबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. (Nepal at least 2 climbers dead many injured