Spain Crisis : हे झॉम्बी नाहीत तर माणसं... फोटो हादरवणारे! समुद्रातून पोहत लोक स्पेनमध्ये का पोहोचले? मोरोक्कोतून का उडाली झुंबड?

स्पेनच्या स्यूटा (Ceuta) या सीमावर्ती प्रदेशात मोरोक्कोतून मोठ्या प्रमाणावर लोक समुद्रातून पोहत किंवा सीमा ओलांडून दाखल होत आहेत. चांगले आयुष्य, रोजगार आणि आर्थिक संधींच्या शोधात सुरू झालेला हा प्रवास आता मानवी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर संकटात रूपांतरित होताना दिसत आहे. स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच झालेल्या एका निर्णयानंतर स्यूटामध्ये पोहोचणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या अचानक वाढल्याचे चित्र आहे. मोरोक्कोतील बेरोजगारी, युरोपमध्ये स्थायिक होण्याची आशा आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेली अपेक्षा यामुळे हजारो लोक जीव धोक्यात घालून समुद्रमार्गाचा पर्याय स्वीकारत आहेत..स्यूटाकडे वाढता स्थलांतराचा प्रवाहया स्थलांतरितांमध्ये प्रामुख्याने तरुण पुरुषांचा समावेश आहे. रोजगाराच्या मर्यादित संधी, आर्थिक अडचणी आणि अधिक चांगल्या भविष्यासाठी ते युरोपकडे वळत असल्याचे दिसून येते. स्यूटा हा भौगोलिकदृष्ट्या आफ्रिका खंडालगत असला, तरी तो स्पेनचा आणि त्यामुळे युरोपचा भाग मानला जातो. याच कारणामुळे मोरोक्कोतील अनेकांसाठी स्यूटा हा युरोपमध्ये प्रवेश करण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग ठरतो. समुद्रातील तुलनेने कमी अंतर आणि अनुकूल हवामान यामुळे अनेक जण पोहत किंवा इतर साधनांच्या मदतीने हा प्रवास करण्याचा प्रयत्न करत आहेत..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बदललेले चित्रजुलै २०२६ मध्ये स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार समुद्रमार्गे स्यूटामध्ये पोहोचलेल्या स्थलांतरितांना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता तात्काळ मोरोक्कोमध्ये परत पाठवता येणार नाही. अशा व्यक्तींना कायदेशीर प्रक्रियेचा (Due Process) अधिकार असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.मात्र, जमिनीवरील सीमा पार करणाऱ्यांच्या बाबतीत त्वरित परत पाठविण्याची प्रक्रिया कायम राहणार आहे. या निर्णयामुळे समुद्रमार्गे स्यूटा गाठल्यास लगेच परत पाठवले जाणार नाही, अशी भावना अनेकांमध्ये निर्माण झाली. परिणामी समुद्रमार्गाने येणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढल्याचे दिसून आले.तस्करांकडून वाढलेले प्रोत्साहनन्यायालयाच्या निर्णयानंतर मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांनी या परिस्थितीचा फायदा घेतल्याचे सांगितले जात आहे. समुद्रमार्गे स्यूटा गाठल्यास त्वरित परत पाठवले जाणार नाही, असा संदेश देत अनेकांना हा धोकादायक प्रवास करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. काही स्थलांतरितांनी समुद्र पार करण्यासाठी विशेष वेटसूट आणि फ्लोटेशन उपकरणांचा वापर केल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे अधिकाधिक लोक समुद्रमार्गाने स्पेनमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आहे..Paris Knife Attack: पॅरिस हादरलं! गर्भवती महिलेसह तिघींवर चाकूहल्ला; आरोपीचा धक्कादायक दावा, म्हटला "मला अल्लाहने पाठवलं".बेरोजगारीमुळे वाढलेले स्थलांतरमोरोक्कोमधील रोजगाराचा प्रश्न हा या स्थलांतरामागील एक महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. विशेषतः १५ ते २५ वयोगटातील सुमारे १५ लाख तरुण ना शिक्षण घेत आहेत, ना कोणत्याही रोजगारात आहेत. या परिस्थितीमुळे अनेक तरुणांना युरोपमध्ये रोजगार, अधिक उत्पन्न आणि चांगले जीवनमान मिळण्याची अपेक्षा आहे.याच आशेने हजारो युवक समुद्रमार्गाने स्यूटा गाठण्याचा धोका स्वीकारत आहेत. उन्हाळ्यात समुद्र तुलनेने शांत आणि हवामान अनुकूल असल्याने या काळात समुद्र पार करण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.स्यूटावर वाढलेला ताणमोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित स्यूटामध्ये पोहोचल्याने स्थानिक प्रशासनावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. कमी लोकसंख्या आणि मर्यादित सुविधा असलेल्या या प्रदेशासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या लोकांची व्यवस्था करणे कठीण ठरत आहे. यामुळे मानवी मदत, निवारा, सुरक्षा आणि प्रशासन या सर्वच पातळ्यांवर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. परिस्थिती केवळ स्थलांतरापुरती मर्यादित न राहता मानवी आणि सुरक्षेच्या संकटाचे स्वरूप धारण करत असल्याचे चित्र दिसत आहे..इतर संभाव्य कारणेही चर्चेतया वाढत्या स्थलांतरामागे स्पेन सरकारच्या अलीकडील स्थलांतर धोरणाचाही उल्लेख केला जात आहे. कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या काही स्थलांतरितांना कायदेशीर दर्जा देण्याच्या कार्यक्रमामुळे काही लोकांमध्ये आकर्षण निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे. स्पेन सरकारच्या मते स्थलांतर वाढण्यामागील मुख्य कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि मानवी तस्करी करणाऱ्या गटांची भूमिका आहे. आफ्रिकेतून युरोपमध्ये जाण्याची समस्या ही नवीन नसून दारिद्र्य, आर्थिक विषमता आणि चांगल्या भविष्यासाठीची अपेक्षा ही त्यामागील दीर्घकालीन कारणे असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.मोरोक्को आणि स्पेन यांच्यात त्वरित परताव्याबाबत सहमती असल्याचे सांगितले जात असले, तरी सध्याच्या परिस्थितीमुळे स्यूटामध्ये तणाव कायम आहे. या धोकादायक प्रवासादरम्यान अनेकांचा मृत्यू झाल्याचीही माहिती समोर आली आहे. तरीही युरोपमध्ये पोहोचल्यावर राहण्याची संधी मिळेल, या आशेने अनेक जण जीव धोक्यात घालून समुद्र पोहत आहेत..एका दिवसात हजारोंचा प्रवेश३० जुलै २०२६ रोजी स्यूटामध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित पोहोचल्याच्या नोंदी समोर आल्या. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, काही दिवसांतच समुद्रमार्गे १,५०० हून अधिक लोकांनी स्यूटा गाठले. यामध्ये प्रौढांसोबत अल्पवयीन मुलांचाही समावेश होता. याच दिवशी एकट्या ३० जुलै रोजी सुमारे २,००० ते ३,००० लोकांनी सीमा पार केल्याच्या बातम्या समोर आल्या. बहुतांश स्थलांतरित टाराजाल ब्रेकवॉटर परिसरातून समुद्र पोहत स्यूटामध्ये पोहोचले, तर काहींनी सीमेवरील कुंपण ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. या लोकांमध्ये बहुतांश मोरोक्कोतील तरुण पुरुष होते, तर काही जण अल्जेरियातील असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.'मानवी आणि सामाजिक आणीबाणी'स्यूटाचे अध्यक्ष हुआन हेसूस विवास यांनी या परिस्थितीचे वर्णन "मानवी आणि सामाजिक आणीबाणी" असे केले आहे. वाढत्या स्थलांतरामुळे स्थानिक यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.इटलीची प्रतिक्रियाया घडामोडींवर इटलीनेही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. इटलीने स्पेनला शेंगेन क्षेत्रातून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जियोर्जिया मेलोनी यांनी सीमा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यास असाधारण पावले उचलण्याची तयारी असल्याचे म्हटले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी स्यूटामधील दृश्ये "धक्कादायक" असल्याचे म्हटले. तसेच, अनियंत्रित बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे युरोपच्या सीमांच्या सुरक्षेसमोर प्रत्यक्ष धोका निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.हे स्थलांतरित स्पेनमध्ये राहण्यात यशस्वी झाले, तर शेंगेन व्यवस्थेमुळे त्यांना इतर अनेक युरोपीय देशांमध्येही जाण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे या स्थलांतराचा परिणाम केवळ स्पेनपुरता मर्यादित न राहता इतर युरोपीय देशांनाही भोगावा लागू शकतो..US Student Visa Rules : भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का ! 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