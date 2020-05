किम जोंग यांच्या प्रकृतीबाबत संशय कायम; 'तो' व्हिडिओ खोटा?

प्‍यॉगयांग : उत्तर कोरियाचे हुकुमशाह किम जोंग यांच्या प्रकृतीबाबत अनेक चर्चा सुरु आहेत. अशात त्यांचा रस्त्यावर फिरतानाचा व्हिडिओ खोटा असल्याची माहिती समोर आली आहे. ०१ मे रोजी किम जोंग यांचा रस्त्यावर फिरतानाचा व्हिडीओ समोर आला होता, त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूच्या बातम्यांना पूर्णविराम लागला होता.

काही वृत्तसंस्थांच्या मते हा व्हिडिओ त्यांचा नसून त्यांच्या त्यांच्यासारख्याच दिसणाऱ्या व्यक्तीचा वापर करण्यात आला होता. किम जोंग गेले २० दिवसांपासून गायब असल्याचे आणि त्यांच्या मृत्यूच्या बातम्या आल्यानंतर किम जोंग जगासमोर आले. मात्र, ते किम जोंग नसून त्यांच्यासारखी दिसणारी ती व्यक्ती होती, असे समोर आले आहे.

दरम्यान इंटरनेटवर सध्या किम जोंग यांसारख्या दिसणाऱ्या व्यक्तीचे फोटो व्हायरल होत आहेत. बर्‍याच लोकांनी असे म्हटले आहे की हुकूमशहा बऱ्याचदा असे डुप्लिकेट वापरतात. याआधी हिटलर, स्टॅलिन ते सद्दाम हुसेन यांनीही त्यांच्या सारख्या दिसणाऱ्या लोकांचा वापर केला आहे. बर्‍याच लोकांनी म्हटले आहे की किमने यांचा व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ खोटा असून, ते ते खरे किम जोंग नाहीत, व्हिडीओमध्ये त्यांच्यासारख्या दिसणारा व्यक्ती आहे. ब्रिटनचे माजी खासदार लुइस मेन्श यांनीही हे खरे किम नसल्याचा दावा केला आहे. फोटोमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तीच्या दांत आणि चेहऱ्यांमध्ये फरक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मी यावर वाद घालू शकत नाही. पण, माझी माहिती बरोबर नाही हे शक्य नाही. हे चुकीचे असू शकत नाही. असे ब्रिटनच्या खासदारांनी म्हटले आहे.

#WATCH North Korea's Kim Jong Un makes first public appearance in 20 days, at the completion of a fertilisers plant in Pyongyang pic.twitter.com/1OY8W8ORD7

— ANI (@ANI) May 2, 2020