SaveSpiderMan मार्व्हल स्टुडिओने कापले स्पायडर मॅनचे जाळे

सुपरहिरोच्या चित्रपटांसाठी जगप्रसिद्ध असेलेले मार्व्हल स्टुडिओज आता स्पायडर मॅन सिरीजची निर्मिती करणार नाहीत. सोनी व मार्व्हल स्टुडिओची मुख्य कंपनी डिस्ने यांच्यातील वादामुळे मार्व्हल स्टुडिओने हा निर्णय घेतला आहे. उत्पन्नाच्या विभाजनावरून या दोन कंपन्यांमध्ये वाद झाले व मार्व्हल स्टुडिओने आता स्पायडर मॅनची निर्मिती करणार नाही असे घोषित केले आहे.

मार्व्हल स्टुडिओचे अध्यक्ष केविन फिज यांनी हा निर्णय घेतला असून, सोनीच्या प्रवक्त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. फिज आता स्पायडर मॅन सिरीजची निर्मिती करणार नाही, हे आमच्यासाठी निराशाजनक आहे. आम्ही डिस्नेच्या निर्णयाचा आदर करतो, असे त्यांनी सांगितले.

यामुळे स्पायडर मॅनच्या चाहत्यांची घोर निराशा झाली असून, नेटवर डिस्ने आणि सोनीवर टीका सुरू आहे. मार्व्हल स्टुडिओ शिवाय स्पायडर मॅन बघायची इच्छा नसल्याचे अनेक चाहत्यांनी सांगितले. ट्विटरवर याच विषयावरून #SaveSpiderMan असा हॅशटॅग ट्रेंडिंग आहे.

They’re dumb if they’re gonna let him go, he’s had such a huge impact in the mcu and it won’t be the same without him #SaveSpiderMan pic.twitter.com/TZevGZEaXr — yannie ; ia bcus uni (@starksgalore) August 21, 2019

Tom Holland is the best Spider-Man.

No disrespect to Tobey Maguire.

How can Sony do this to Marvel. #SaveSpiderMan pic.twitter.com/IfrOowABYE — Varun Sahu (@varunsahu40) August 21, 2019

Tony Did Not Die For This. #SaveSpiderMan pic.twitter.com/hfEkOWw5vW — Jako de Leon (@jakodeleon) August 21, 2019

#SaveSpiderMan or Stan Lee will fuck up your hair pic.twitter.com/f4lpDtM18C — en (@endaayyy) August 21, 2019

#SaveSpiderMan

Now Tony stark think to reborn to take revenge from sony and save Spider Man again pic.twitter.com/eMvvErL8sd — ₹@^! ₹@£$#à₹मा (@RaviRaj37075672) August 21, 2019

PLEASE SONY

SPIDEY IS NOW AN AVENGER

WE WANT SPIDERMAN BACK IN THE MCU #SaveSpiderMan pic.twitter.com/dW4RvVKZot — Yaung Ni (@YaungNi493) August 21, 2019