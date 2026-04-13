Hormuz Blockade: ट्रम्प यांचा यू-टर्न; जगाचं टेंन्शन वाढलं, आता अमेरिकेची 'होर्मुझ'वर आजपासून नाकेबंदी

Donald Trump: शस्त्रसंधीच्या नियमांचं पालन होत नसल्याने इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली होती. त्यातच आता अमेरिकेने मोठा निर्णय घेत सोमवारी सायंकाळी ७.३० वाजल्यानंतर या जलमार्गावर नाकेबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक पवित्रा घेत इराणला इशारा दिलाय. .अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला असून 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' या महत्त्वाच्या जलमार्गावर लष्करी नाकेबंदी करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली असून कच्च्या तेलाच्या किमतीत तातडीने मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारतालादेखील महागाईची झळ बसणार आहे..अमेरिकन सेंट्रल कमांडने स्पष्ट केले की, भारतीय वेळेनुसार आज सोमवारी संध्याकाळी ७:३० वाजल्यापासून होर्मुजमधून होणारी जहाजांची सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णपणे रोखली जाईल. हा निर्णय जागतिक तेल पुरवठा साखळी आणि शिपिंग उद्योगासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी डोनाल्ड ट्रम्प यांची बदललेली भूमिका आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत ट्रम्प हे इराणला हा जलमार्ग विनाअट खुला ठेवण्यासाठी धमकावत होते, मात्र आता त्यांनी स्वतःच नाकेबंदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..पाकिस्तानमध्ये काय घडलं?रविवारी इस्लामाबाद येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात महत्त्वाची चर्चा पार पडली, मात्र ही चर्चा कोणत्याही निष्कर्षाविना फिस्कटली. या चर्चेच्या अपयशानंतर पश्चिम आशियामध्ये युद्धाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत. ट्रम्प यांच्या या नव्या आदेशामुळे अमेरिकन नौसेना आता या जलमार्गातून जाणाऱ्या प्रत्येक देशाच्या जहाजाला रोखणार आहे..सर्व देशांच्या जहाजांना अमेरिका रोखणारअमेरिकेने स्पष्ट केले की, सर्व सागरी वाहतुकीवर ही नाकेबंदी कडकपणे लागू केली जाईल. ही कारवाई केवळ इराणपुरती मर्यादित नसून ती सर्व देशांच्या जहाजांना समान प्रमाणात लागू असेल. अमेरिकेने स्वतःच हा मार्ग बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे येणाऱ्या दिवसांत इंधनाचे दर गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे.