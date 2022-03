By

तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर जवळपास 9 महिने उलटले आहेत मात्र, तेथील परिस्थिती अद्याप सुधारलेली नाही. तिथले लोक गरिबी, उपासमार अशा परिस्थितीला तोंड देत आहेत. दरम्यान, तालिबानकडून नवीन आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत. तालिबानने महिलांना पुरुषांशिवाय विमान प्रवास करण्यास बंदी घातली आहे. तालिबानचे म्हणणे आहे की, ''एखाद्या महिलेला देशात किंवा बाहेर जाण्यासाठी पुरुष नातेवाईकांची आवश्यकता असेल.''

वृत्तसंस्थेनुसार, ''तालिबान आपली सर्व जुनी आश्वासने एक एक करून मोडत आहे. तालिबानने नुकताच मोठा यू-टर्न घेतला आणि अफगाणिस्तानात मुलींसाठी हायस्कूल उघडण्यावर बंदी घातली. या निर्णयामुळे अफगाण जनतेच्या अडचणीत भर पडली आहे. अनेक देशांच्या मानवाधिकार संस्था आणि सरकारांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. या निर्णयानंतर अमेरिकेने आर्थिक मुद्द्यांवर तालिबानसोबतच्या प्रस्तावित बैठका रद्द केल्या. स्पष्ट करा की,''15 ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता काबीज केली.'' (Taliban say women can't fly without male companions )

प्री-बुक केलेल्या तिकिटांवर मिळणार सवलत!

''ज्या महिलांनी आधीच तिकीट बुक केले आहे त्यांना सोमवारपर्यंत प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल'', असे तालिबानने म्हटले आहे. मात्र, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ''शनिवारी काबूल विमानतळावर काही महिलांना तिकीट नाकारण्यात आले.'' याआधी तालिबानच्या प्रवक्त्याने म्हटले होते की, ''परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या महिलांसोबत पुरुष नातेवाईक असावा.''

आश्वासन देऊन माघार घेतोय तालिबान

अफगाणिस्तानात सत्ता काबीज केल्यानंतर तालिबानने दावा केला की, ''त्यांच्या संघटनेत बदल झाला आहे.'' तालिबानने म्हटले होते की, ''ते 1996 सालचे तालिबान नाही आहे.'' आता ते महिलांना शिक्षण, कामाचा अधिकार या मुद्द्यांवर परवानगी देत आहे.

कोणीही पुरुष नातेवाईकसोबत नसेल तर?

''विशेष परिस्थितीत महिलांना या बंदीतून सूट देता येईल का?'', हे तालिबानने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या महिलेचा कोणीही पुरुष नातेवाईक जिवंत नसेल किंवा महिलेकडे दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व असेल, तर अशा परिस्थितीत काय होईल? याबाबत कोणतीही माहिती अद्याप सांगितलेली नाही.