Tanzania: टांझानिया : पूर्व आफ्रिकेतील नैसर्गिक संपत्तीचा महासाथी

पूर्व आफ्रिकेतील महत्त्वाचा देश असलेल्या टांझानियाकडे विपुल नैसर्गिक संसाधने, कृषी क्षमता आणि हिंदी महासागर किनाऱ्यावरील महत्त्वाचे भौगोलिक स्थान आहे. दार-एस-सलाम बंदरामुळे हा देश पूर्व आणि मध्य आफ्रिकेच्या व्यापाराचे प्रवेशद्वार आहे. भारत-टांझानियामध्ये ऐतिहासिक व्यापारसंबंध, भारतीय वंशीय समुदायाची उपस्थिती आणि औषधनिर्मिती, शिक्षण, ऊर्जा व कृषी क्षेत्रातील वाढते सहकार्य यामुळे संबंध अधिक दृढ होत आहेत..शक्तिस्थानेसोने, हिरे, नैसर्गिक वायू आणि खनिज संपत्ती मुबलकपूर्व आफ्रिकेतील महत्त्वाचे सागरी व्यापार केंद्रकॉफी, कापूस, चहा, काजू उत्पादनात ओळखजंगल सफारी, झांझीबार, किलिमांजारो पर्वतामुळे पर्यटनाचे आकर्षण.संधीनैसर्गिक वायू, हरित ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीची क्षमताबंदरे, रेल्वे व पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाची संधीमाहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवांचा विस्तारकृषी प्रक्रिया उद्योग आणि अन्नसाखळी विकासऔषधनिर्मिती, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात भारतासोबत सहकार्य वाढण्याची क्षमता.कमकुवत स्थानेपायाभूत सुविधांची मर्यादित उपलब्धताऔद्योगिकीकरणाचा संथ वेगग्रामीण भागात गरिबीचे प्रमाण जास्तऊर्जा आणि वाहतूक व्यवस्थेतील अडथळेकौशल्याधारित मनुष्यबळाची कमतरता.धोकेजागतिक खनिज आणि कृषी बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबित्वहवामान बदलामुळे शेती आणि जलस्रोतांवर परिणामजागतिक मंदीमुळे निर्यातीवर दबावदहशतवाद आणि समुद्री सुरक्षेची आव्हानेपरकी गुंतवणुकीवरील अतिअवलंबित्वभारताची साथऔषधनिर्मिती, आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात भारताची साथकृषी तंत्रज्ञान, सिंचन आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात सहकार्यआयटी, डिजिटल सेवा आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षणऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे प्रकल्पांमध्ये भारतीय गुंतवणूकझांझीबार येथे आयआयटी मद्रासच्या केंद्राची सुरुवात.महाराष्ट्र व पुणे कनेक्शनऔषधनिर्मिती कंपन्यांची टांझानियात निर्यातवाढउद्योगांना नैसर्गिक वायू आणि खनिज पुरवठा शक्यआयटी, 'फिनटेक' कंपन्यांना आफ्रिकी बाजारपेठेत विस्ताराची संधीऑटोमोबाईल आणि कृषी उपकरण निर्यातीसाठी टांझानिया महत्त्वाची बाजारपेठकृषी, व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात संयुक्त संशोधन प्रकल्प.टांझानिया७.२३ कोटी लोकसंख्या९४.८९ अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचा आकार१३६२ डॉलर (वार्षिक) दरडोई उत्पन्न.अर्थव्यवस्थेचेप्रमुख उत्पन्न स्रोत : कृषी, खनिज उद्योग, पर्यटन, नैसर्गिक वायू, वाहतूक व बंदर सेवाचलन : टांझानियन शिलिंगमुख्य आर्थिक केंद्र: दार-एस-सलाम, डोडोमा, अरुषा, झांझीबार .