Accident Day: घात-अपघाताचा दिवस! जगात दिवसभरात घडल्या भीषण घटना, 74 जणांचा मृत्यू

मुंबई : आजचा दिवस जगभरात घात-अपघाताचा दिवस ठरला. भारतातील शहरांसह जगातील विविध ठिकाणी भीषण आणि थरारक स्वरुपाच्या घटना घडल्या. यामध्ये सुमारे 74 लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. कुठे घडलेत हे अपघात जाणून घेऊयात. (terrible accidents happened around world during the day 58 people died)

थायलंड इथं सकाळी एक थरारक घटना घडली यामध्ये एका माजी पोलीस अधिकाऱ्यानं लहान मुलांच्या शाळेत अर्थात नर्सरीत गोळीबार केला. यामध्ये एकूण ३६ जणांचा मृत्यू झाला त्यामध्ये २२ चिमुकल्यांचा समावेश होता. या भीषण घटनेनं अवघ जगचं हादरलं.

त्याचबरोबर नेपाळच्या बारा जिल्ह्यात झालेल्या एका बस अपघातात १६ प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर २४ जण जखमी झाले आहेत. लंडनमधील लिव्हरपूल स्ट्रीट स्टेशनमध्ये एका माथेफिरुनं तीन जणांना भोसकलं.

तर भारतातील उत्तराखंडमधील उत्तरकाशीतील द्रोपदी डिंडी 2 या हिमशिखरावर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या हिमस्खलनात अनेक प्रशिक्षणार्थी बेपत्ता झाले होते. यांपैकी १६ जणांचे मृतदेह आत्तापर्यंत हाती आले आहेत. हे सर्व मृतदेह उंचावरील ठिकाणाहून खाली आणले जात आहेत.

त्याचबरोबर तामिळनाडूतील त्रिपूर इथं एका खासगी अनाथालयात जेवणातून विषबाधा झाल्यानं तीन जणांचा मृत्यू झाला तर ८ जण आजारी पडले आहेत. पण या घटनेतील मृत्यू नक्की कशामुळं झाले हे तपासणीनंतरच कळू शकेल असं पोलिसांनी म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणी संबंधित अनाथालयावर गुन्हाही दाखल झाला आहे.