Cyber Security: दहशतवादी संघटनाही घेताहेत ‘एआय’ची मदत; सायबर हल्ल्यांसह नवीन सदस्यांच्या भरतीसाठी वापर

वॉशिंग्टन : जगभरात अनेक क्षेत्रांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अर्थात ‘एआय’चा वापर वाढत आहे. मात्र, या तंत्रज्ञानाचा चुकीच्या गोष्टींसाठीही वापर होण्याची भीती तज्ज्ञांना सतावते. दहशतवादी संघटना ‘एआय’ तंत्रज्ञानाबरोबर प्रयोग करत आहेत. या संघटनांसाठी नवीन सदस्यांची भरती, खऱ्या प्रतिमांसारख्या भासणाऱ्या डीपफेक प्रतिमा तयार करणे आणि सायबरहल्ल्यांसाठी ‘एआय’ शक्तीशाली साधन ठरू शकते, असा इशारा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि गुप्तचर संस्थांनी दिला आहे..गेल्या महिन्यात इस्लामिक स्टेटशी (आयएस) संबंधित संकेतस्थळावर एकाने आपल्या कारवायांसाठी ‘एआय’ चा वापर करण्याचे आवाहनही केले होते. ‘एआय’ बद्दलची सर्वांत चांगली गोष्ट म्हणजे हे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी अतिशय सोपे आहे, असेही त्याने लिहिले होते. काही गुप्तचर संस्थांना ‘एआय’ भरती प्रक्रियेत योगदान देईल, अशी वाटत असलेली भीती सत्यात उतरवा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..AI Data Center : आंध्र प्रदेशात ११ अब्ज खर्चून १ गीगावॉट क्षमतेचे महाकाय 'डेटा सेंटर' उभारणार; रिलायन्स, ब्रुकफिल्डचा संयुक्त प्रकल्प.काही वर्षांपूर्वी इराक व सिरियाचा प्रदेश काबीज करणाऱ्या आयएसचे आता हिंसक विचारसरणीच्या दहशतवादी गटांची विकेंद्रित आघाडी बनली आहे. भरती आणि चुकीची माहिती पसरविण्यासाठी सोशल मीडिया शक्तिशाली साधन बनू शकते, त्यामुळे, आता त्यांच्याकडून ‘एआय’ची चाचपणी केली जात असल्याची बाब आश्चर्यजनक नाही, असे राष्ट्रीय सुरक्षा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..काही वर्षांपूर्वी सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदमशी जोडले गेलेले हे बनावट कंटेंट कल्पनाही करता येणार नाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करू शकतात. यामुळे नवीन समर्थकांची भरती करणे, शत्रूंमध्ये संभ्रम किंवा भीती निर्माण करणे आणि प्रभावी प्रचार करणे अधिक सोपे झाले आहे. दहशतवादी गटांनी इस्त्रायल-हमास युद्धाची रक्तरंजित वर्णन करणारी बनावट छायाचित्रे ही शेअर केली होती. यात बॉम्बहल्ल्यात उद्ध्वस्त झालेल्या इमारती, अनाथ बालकांचा समावेश होता. त्यामुळे संतापाचा लाट उसळली तसेच ध्रुवीकरणही वाढले. पश्चिम आशियातील दहशतवादी गटांनी तसेच अमेरिका व इतर ठिकाणच्या ज्यूविरोधी गटांनीही नवीन सदस्यांच्या भरतीसाठी या छायाचित्रांचा वापर केला..‘डीपफेक’चा वापरदहशतवाद्यांच्या कारवायांवर लक्ष ठेवणाऱ्या ‘साईट’ संस्थेच्या संशोधकांनुसार, ‘आयएस’ने आपल्या स्वतःच्या नेत्यांचे धर्मग्रंथ पठण करतानाचे डीपफेक ऑडिओ रेकॉर्डिंग तयार केले असून त्यांचा संदेश अनेक भाषांमध्ये त्वरित अनुवादित करण्यासाठी ‘एआय’चा वापर केला आहे.कोणत्याही शत्रूसाठी त्याची उद्दिष्टे साध्य करणे ‘एआय’मुळे बरेच सोपे होऊ शकते. फारसा पैसा नसलेला छोटा गटही एआयच्या वापरामुळे आपला प्रभाव निर्माण करू शकतो. दहशतवादी गटांनीही या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला, त्यानंतर त्यांनी खरी वाटणारी छायाचित्रे, व्हिडिओ तयार करण्यासाठी जनरेटिव्ह एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविला आहे.- जॉन लॅलिबर्ट, सीईओ, क्लिअरव्हेक्टर.Premium|MAGA AI H-1B Conflict : ‘मागा’ चळवळीत एआय व H-1B धोरणांवरून वाढता अंतर्गत संघर्ष, ट्रम्पनंतरच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह.‘एआय’चा वापर करणारे वाईट प्रवृत्तीचे लोक मग ते दहशतवादी असोत की गुन्हेगारी हॅकर्स परदेशी गुप्तहेर आपल्या एआय उत्पादनांचा वापर कसा करतात, याची माहिती अमेरिकेने त्यांच्या निर्मात्यांपर्यंत सहजपणे पोचविणे सक्तीचे केले पाहिजे.- मार्क वॉर्नर,सिनेटर, अमेरिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.