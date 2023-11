'खलिस्तानी अतिरेकी पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी एका भारतीयाविरोधात आरोपपत्र'; अमेरिकेचा गंभीर आरोप

नवी दिल्ली- खलिस्तानी नेता आणि अतिरेकी गुरपतवंत सिंग पन्नू याच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी अमेरिकेने एका भारतीय व्यक्तीविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. अमेरिकेच्या अॅटोर्नी कार्यालयाने बुधवारी सांगितलं की, निखील गुप्ता नावाच्या एका भारतीयाने शीख फॉर जस्टिसचा संस्थापक पन्नू याच्या हत्येचा कट रचला होता.

52 वर्षीय निखील गुप्ता यांच्यावर अमेरिकेने पन्नू याच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने दावा केला होता की त्यांच्या भूमिकेवर अमेरिकी नागरिक आणि भारतीय वंशाच्या पन्नू याच्या हत्तेचा कट रचला जात आहे.

नवी दिल्लीतून यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. (The US Justice Department has charged Indian national Nikhil Gupta with involvement in an alleged murder plot against Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannun)

अमेरिकेने कोर्टातील एक कागदपत्राचा दाखला दिला आहे. भारतीय सरकारी अधिकारी इतर काहींसोबत मिळून भारत आणि इतर देशात कट रचत आहेत. त्यांचा न्यू यॉर्कमध्ये राहत असलेला अतिरेकी पन्नू याचा खात्मा करण्याचा प्लॅन आहे, असं या कागदपत्रांमध्ये म्हणण्यात आलंय.

दरम्यान, निज्जर याच्या हत्येनंतर भारत आणि कॅनडामध्ये तणावाची स्थिती आहे. गुरपतवंत सिंह पन्नू याने भारतावर आगपाखड सुरु केली आहे. तसेच कॅनडासह पन्नूने निज्जरच्या हत्येसाठी भारत सरकारला दोषी ठरवलं आहे. पन्नूने अनेकदा भारतात हल्ले करण्याची धमकी दिली आहे. भारतामध्ये तो मोस्ट वॉन्टेड आहे.