अमेरिका आणखी दोन कोटी डोस पुरविणार; बायडेन यांची घोषणा

वॉशिंग्टन : अमेरिका जगातील इतर देशांना कोरोना प्रतिबंधक लशींचे आणखी दोन कोटी डोस पुरविणार असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन (Joe Biden) यांनी सांगितले आहे. विकसनशील आणि गरीब देशांना ६ कोटी डोस पुरविणार असल्याचे त्यांनी आधीच जाहीर केले होते. येथील एका पत्रकार परिषदेत बोलताना बायडेन म्हणाले की,‘‘पुढील सहा आठवड्यांमध्ये आम्ही जगाला लशींचे (Corona Vaccine) एकूण आठ कोटी डोस पुरविणार आहोत. हे प्रमाण अमेरिकेत होणाऱ्या लस उत्पादनाच्या १३ टक्के इतके आहे. इतक्या प्रमाणात कोणत्याच देशाने लशी पुरविल्या नसून आतापर्यंत सर्वाधिक लशी पुरविणाऱ्या देशाच्याही पाच पट अधिक लशी अमेरिका देणार आहे. चीन आणि रशियानेही आतापर्यंत दीड कोटी देणगी म्हणून दिल्या आहेत.’’ चीन आणि रशियाने लशीच्या माध्यमातून जगावर प्रभाव टाकल्याचे बोलले जात असले तरी या क्षेत्रातही अमेरिकाच (America) सर्वांत पुढे असल्याचे आम्ही दाखवून देऊ, असे बायडेन यांनी सांगितले. (The US will provide another two crore corona doses Bidens announcement)

हेही वाचा: सिंगापूरमधील स्ट्रेनमुळे केजरीवाल चिंतेत; केंद्राला केलं आवाहन

ॲस्ट्राझेनेका कंपनीच्या सहा कोटी लशी चार जुलैपर्यंत जगभरात वितरीत करणार असल्याचे अमेरिकेने आधीच जाहीर केले होते. आता आज दोन कोटी लशींबाबत घोषणा करण्यात आली असून, त्यामध्ये ॲस्ट्राझेनेका, मॉडर्ना, फायझर आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपन्यांनी विकसीत केलेल्या लशींचा समावेश असेल.

भारताला मदत सुरुच ठेवणार

कोरोनाविरोधातील लढाईत भारत हा महत्त्वाचा भागीदार देश असल्याने त्यांच्या संकटाच्या काळात त्यांना मदत करणे आम्ही सुरुच ठेवणार असल्याचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी स्पष्ट केले. भारताला १० कोटी डॉलर मूल्याचे वैद्यकीय साहित्य पुरविण्याचा निर्णय अमेरिकेने जाहीर केला असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.