म्हणून अर्जेंटिनामध्ये कंडोम विकत घेण्याचे टाळत आहेत

दक्षिण अमेरीकेतील प्रणयाची राजधानी म्हणून प्रसिध्द असलेल्या अर्जेंटीना शहरातील जोडपी गर्भनिरोधासंमधीत गोष्टींवरील खर्चकमी करत आहेत. वाढती मंदी, पैशांचे घटते मुल्य, आणि महागाई यामुळे कंडोम आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांची विक्री

घटल्याचे फार्मासिस्ट आणि उत्पादक सांगत आहेत. अभिनेता एक्व्हिनोचा एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला असून त्यात एक तरुण आपल्या जोडीदाराला म्हणतो की वर्षाच्याशेवटपर्यंत माझ्याकडे एकच कंडोम आहे. तसेच पैशाचे अवमुल्यन मला मारत आहे. तसेच मी तुझ्यावर प्रेम करतो, ते तुम्ही नाही आहात, ही सामाजिक आर्थिक स्थीती आहे असा विनोदी वाक्य देखील त्यात जोडले आहे. या विनोदाच्यामागे एक काळे वास्तव देखील आहे. दक्षिण अमेरिकेची क्रमांक 2 ची अर्थव्यवस्था यावर्षी 2.6% संकुचित होण्याची शक्यता आहे आणि वार्षिक चलनवाढीच्या 50% चलनवाढीसह झुंजत आहे. 2018 च्या सुरूवातीपासूनच पेसो चलन डॉलरच्या तुलनेत त्याचे दोन तृतीयांश मूल्य गमावले आहे. सन 2018 च्या तुलनेत कंडोमची विक्री वर्षाच्या सुरूवातीपासूनच कमी आहे. आणि अलिकडच्या काही महिन्यांत क्वार्टरने कमी झाल्याचे उद्योग स्त्रोतांचे अनुमान आहे. कंडोम, किंवा त्यांना तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारी सामग्री आयात केली जाते, त्यामुळे कमकुवत चलनाचा त्यावर जलद परिणाम होऊ शकतो, वर्षाच्या सुरूवातीपासूनच हे प्रमाण 36% जास्त आहे, असे कंडोम ब्रँडचे अध्यक्ष फेलिप

कोपेलोविझ यांनी सांगितले. तसेच गर्भनिरोधक गोळ्यांची विक्रीही कमी होत असल्याचे फार्मासिस्ट म्हणाले. अर्जेंटिना फार्मास्युटिकल कॉन्फेडरेशनच्या अध्यक्ष इसाबेल रेनोसो म्हणाल्या की, किंमती वाढल्याने हजारो महिला गोळी घेणे सोडत आहेत. त्या म्हणाल्या "दरमहा सुमारे 1,44,000 महिलांनी गर्भ निरोधक गोळ्या घेण्याचे थांबवले आहे." तर सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ म्हणाले की हा विषय लैंगिक आजारांचे प्रमाण वाढवू शकतो. एमिलियानो दि इलिओ या फार्मासिस्टने सांगितले की, गेल्या दोन महिन्यांत त्याच्या फार्मसीमध्ये कंडोम आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांच्या विक्रीतमोठ्या प्रमाणात महागाई झाली आहे. "लोक येतात, किंमत विचारतात, आणि मग निघून जातात."



