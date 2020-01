क्रिकेटर झाला फौजी, झाला लष्करात भरती

कोलंबो : श्रीलंकेचा अष्टपैलू थिसारा परेरा श्रीलंकेच्या सैन्यात मेजर म्हणून रुजू झाला आहे. त्याने स्वत:च्या ट्विटरवरुन ही माहिती दिली आहे.

''लष्कराचे लेफन्टंट जनरल शवेंद्र सिल्व्हा यांचे निमंत्रण स्वीकारुन मी लष्करात भरती झालो आहे. त्यांच्याकडून मला निमंत्रण येणे ही माझ्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. सर, तुमचे मनापासून आभार. मी लष्करासाठी काम करण्यास उत्सुक आहे,'' असे ट्विट त्याने केले आहे.

I accepted the invitation of Army Commander Lieutenant general Shavendra Silva in the first place & joined the Army.Getting an invitation from someone like him was one of the biggest achievements of my life. Thank you Sir! I look forward to contributing my best to Army Cricket. pic.twitter.com/yfTFHANE1O

— Thisara perera (@PereraThisara) December 30, 2019