बगदादमध्ये अमेरिकेच्या दुतावासाजवळ पुन्हा हल्ला; 5 रॉकेट हल्ले

बगदाद : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव अद्याप मिटलेला दिसत नसून, इराकची राजधानी बगदादमधील अमेरिकेच्या दुतावासाजवळ पाच रॉकेट डागून हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात एक जण जखमी झाला आहे. Five rockets hit near US embassy in Iraq capital, reports AFP news agency quoting security source. — ANI (@ANI) January 26, 2020 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बगदादमधील अमेरिकेच्या दुतावासाजवळ पाच रॉकेट हल्ले करण्यात आले. रविवारी रात्री हे हल्ले झाले असून, या हल्ल्यामध्ये कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी झाल्याचे वृत्त नाही. अद्याप कोणीही याची जबाबदारी घेतलेली नाही. इंटरनॅशनल झोनमध्ये हे हल्ले झाले आहेत. नुकतेच बगदादमधील ग्रीन झोन येथील अमेरिकी दुतावासाजवळ दोन रॉकेटद्वारे हल्ला करण्यात आला होता. या ठिकाणी सरकारी इमारती आणि विविध देशांचे राजकीय दुतावास आहेत. इराणचा लष्करी कमांडर कासिम सुलेमानी याचा अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर या दोन्ही देशांमध्ये वाद सुरु झाले आहेत.

