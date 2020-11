‘मी अध्यक्ष होईन की नाही काळच ठरवेल’ 

वॉशिंग्टन - अमेरिकचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘आपण अध्यक्ष राहू की नाही हे काळच ठरवेल,’ असे सांगून स्वतःचा स्वर सौम्य केला आहे. ज्यो बिडेन यांच्याकडून पराभव मान्य न करण्याची भूमिका त्यांनी मवाळ केली असल्याचे सूचित झाले आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा रोझ गार्डनमध्ये कोरोनाच्या एका लशीला मान्यता देण्यासंदर्भातल्या एका कार्यक्रमात ते अनौपचारिकत्या बोलत होते. ‘‘कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मी कधीही लॉकडाऊन जाहीर करणार नाही. भविष्यात काय होईल माहीत नाही, कोणाचे प्रशासन असेल माहीत नाही. सगळे येणारा काळच ठरवेल,’’ असे वक्तव्य त्यांनी केल्याने त्यांनी विरोधाची तलवार म्यान केल्याचे मानले जात आहे. पराभव झाल्यानंतर जवळजवळ आठवडाभर त्यांनी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नव्हती आणि आपला पराभव हा कट असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. मात्र, त्यांचे ताजे वक्तव्य हे एक प्रकारे पराभव मान्य करण्याची मानसिकता त्यांनी तयार केल्याचे मानले जाते. शुक्रवारी त्यांनी ट्विटरवर आपल्या समर्थकांचे आभार मानले आणि कदाचित मी भेटायलाही येऊ शकेन असे म्हटले. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा रोझ गार्डनमधील कार्यक्रमानंतर ट्रम्प यांनी कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देण्यास नकार दिला. ट्रम्प यांनी बराच काळ मौन बाळगले आहे. कॅमेऱ्यासमोर काही न बोलण्याचा त्यांचा हा सर्वांत मोठा काळ असल्याचे माध्यम विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, अमेरिकेतील निवडणुकीबाबत वाद-प्रतिवाद, निदर्शने मात्र अजून सुरूच आहेत.

Web Title: Time will tell whether we will remain president or not said Donald Trump