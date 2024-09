Titan Submersible: टायटन सबमर्सिबल स्फोटानंतरचे धक्कादायक फोटो समोर; शेवटचा मेसेज काय होता अन् दोन मिनिटात असं काय घडलं?

Shocking Photos of Titan Submersible After Implosion; Last Message Unveiled: सोमवारी ओशनगेटचे माजी अभियांत्रिकी संचालक टोनी निसेन यांनी ओशनगेटकडून दुर्लक्षित केलेल्या अनेक सुरक्षा समस्यांबाबत माहिती दिली. 2021 मध्ये 70 उपकरणे आणि 2022 मध्ये 48 उपकरणांमध्ये समस्या उद्भवल्याचेही त्यांनी सांगितले.

The severed tail cone of the Titan submersible rests eerily on the ocean floor after the tragic implosion. esakal