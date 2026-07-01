लंडन - जवळपास चार दशके संग्रहालयाच्या एका ड्रॉवरमध्ये दुर्लक्षित असलेल्या जीवाश्म हा अंटार्क्टिकामध्ये सापडलेला पहिला डायनासोरचा जीवाश्म असल्याचे संशोधनात आढळले आहे. या शोधामुळे एकेकाळी बर्फाच्छादित नसलेल्या अंटार्क्टिकामध्ये वावरणाऱ्या प्रागैतिहासिक प्राण्याविषयी महत्त्वाची माहिती मिळाली आहे..‘बीबीसी’च्या वृत्तानुसार, हा जीवाश्म १९८५ मध्ये जेम्स रॉस बेटावरील मोहिमेदरम्यान सापडला होता. त्यावेळी संशोधकांना तो नेमका कोणत्या प्राण्याचा आहे, हे निश्चित करता आले नव्हते. तो एखाद्या मोठ्या सागरी सरपटणाऱ्या प्राण्याचा अवशेष असावा, असा अंदाज व्यक्त करून जीवाश्म केंब्रिज येथील ‘ब्रिटिश अंटार्क्टिक सर्व्हे’च्या (बीएएस) भूवैज्ञानिक संग्रहात ठेवण्यात आला होता..पुन्हा तपासणीत लागला शोध‘बीएएस’चे संग्रह व्यवस्थापक डॉ. मार्क इव्हान्स यांनी अंटार्क्टिकातील हजारो नमुन्यांची पाहणी करताना हा जीवाश्म पुन्हा तपासला. नऊ डिसेंबर १९८५ रोजी भूवैज्ञानिक डॉ. माइक थॉमसन यांनी त्यांच्या नोंदवहीत या नमुन्याची नोंद ‘सरपटणाऱ्या मोठ्या प्राण्याचा मणका’ अशी केली होती. डॉ. इव्हान्स यांना हा नमुना सागरी प्राण्यापेक्षा डायनासोरचा वाटल्याने त्यांनी ‘नॅचरल हिस्ट्री म्युझियम’चे प्रा. पॉल बॅरेट यांची मदत घेतली..‘टायटॅनोसॉर’चा शेपटीचा मणकातज्ज्ञांनी तपासल्यानंतर हा जीवाश्म ‘टायटॅनोसॉर’ या लांब मान आणि शेपटी असलेल्या शाकाहारी डायनासोरच्या शेपटीतील मणक्याचा असल्याचे स्पष्ट झाले. या मणक्यावरील वैशिष्ट्यपूर्ण गोलाकार सांधा (बॉल-अँड-सॉकेट) हा टायटॅनोसॉरची ओळख पटविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. संशोधकांच्या मते, अंटार्क्टिकातील डायनासोरचे जीवाश्म अत्यंत दुर्मीळ असल्याने हा शोध विशेष महत्त्वाचा आहे.अंटार्टिका खंडाचा बहुतांश भाग आजही बर्फाळ असल्यामुळे तेथील प्रागैतिहासिक इतिहासाचा मोठा भाग अद्याप दडलेलाच आहे..टायटॅनोसॉरचे वैशिष्ट्येजगभरात टायटॅनोसॉरच्या १०० हून अधिक प्रजातींची नोंदया गटातील सर्वांत मोठे डायनासोर ३५ मीटरपेक्षा अधिक लांब आणि सुमारे ६० टन वजनाचे होतेअंटार्क्टिकात सापडलेल्या या मणक्याच्या आकारावरून संबंधित डायनासोर सुमारे सात मीटर लांबीचा असावा, असा संशोधकांचा अंदाजसंबंधित मणका एखादा तरुण टायटॅनोसॉर किंवा आकाराने लहान प्रौढ प्रजातीचा असू शकतोटायटॅनोसॉर हा डायनासोर सुमारे ८.२ कोटी वर्षांपूर्वी उत्तर क्रिटेशियस काळात कालखंडात होताउत्तर क्रिटेशियस काळात अंटार्क्टिका खंड बर्फमय नव्हता तर दाट जंगलांनी व्यापलेला होतामोठ्या शाकाहारी डायनासोरांना तेथे जगण्यासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध होते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.