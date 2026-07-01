ग्लोबल

Titanosaurus : टायटॅनोसॉर! संग्रहालयाच्या ड्रॉवरमध्ये पहिल्या डायनासोरचा जीवाश्‍म

चार दशके दुर्लक्षित; संशोधनानंतर अंटार्क्टिकामधील प्राण्‍याची माहिती आली समोर.
titanosaurus

titanosaurus

sakal

वृत्तसंस्था
Updated on

लंडन - जवळपास चार दशके संग्रहालयाच्या एका ड्रॉवरमध्ये दुर्लक्षित असलेल्या जीवाश्म हा अंटार्क्टिकामध्ये सापडलेला पहिला डायनासोरचा जीवाश्म असल्याचे संशोधनात आढळले आहे. या शोधामुळे एकेकाळी बर्फाच्छादित नसलेल्या अंटार्क्टिकामध्ये वावरणाऱ्या प्रागैतिहासिक प्राण्याविषयी महत्त्वाची माहिती मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
Museum
London
dinosaur