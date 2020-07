चीन-अमेरिका संघर्ष आणखी तीव्र; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीनला दणका

वॉशिंग्टन : चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला एक दणका दिला असून हाँगकाँगवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, त्यांना व्यापार करण्यासाठी दिलेला विशेष दर्जाही काढून घेतला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाँगकाँगमध्ये चाललेल्या हिंसाचाराला चीनला जबाबदार ठरवत त्यांनी या आदेशांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

त्यासोबत आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कायद्याद्वारे हाँगकाँगमध्ये होत असलेला अन्याय आणि हिंसाचारावर प्रतिबंध आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले असल्याचे सांगितले आहे. आता अमेरिका हाँगकाँगसोबतही मुख्य चीनप्रमाणेच वागणार आहे. नुकतेच चीनने हाँगकाँगमध्ये काही स्वतःचे कायदे लागू केले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून ही पावले उचलण्यात आली आहेत.

Today, I signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong. Hong Kong Autonomy Act which I signed this afternoon passed unanimously through Congress: US President Donald Trump pic.twitter.com/EZWbSqNexF

— ANI (@ANI) July 14, 2020