Turkey earthquake : ७० वर्षीय नागरिक ढिगाऱ्यातून सुखरूप बाहेर

इझमीर (तुर्कस्तान) - तुर्कस्तानातील भूकंपामुळे पडझड झालेल्या इमारतीचे ढिगारे उपसण्याचे काम तिसऱ्या दिवशी सुरू होते. दरम्यान, इझमीर परिसरात एका इमारतीच्या ढिगाऱ्याखालून ७० वर्षीय व्यक्तीला सुखरुपपणे बाहेर काढण्यात यश आले. त्यांना उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहे. भूकंपामुळे आतापर्यंत ६० जणांचा मृत्यू झाला असून ९४० जण जखमी झाले आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा इझमीर शहरात ढिगाऱ्याखाली मृतदेह सापडत आहेत. त्यामुळे मृतांची संख्या ६० वर पोचली आहे. इझमीर येथे बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. ग्रीसमध्ये भूकंपामुळे दोन मुलींचा मृत्यू झाला आहे. बचाव पथकाने रविवारी रात्री एका इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली ७० वर्षीय अहमद सितिम नावाच्या व्यक्तीला सुखरुप बाहेर काढले. यासंदर्भात आरोग्यमंत्री फहरेतिन कोका यांनी ट्विट करत या घटनेची माहिती दिली आहे. आपण आशा सोडली नव्हती, अशी प्रतिक्रिया अहमद यांनी दिल्याचे कोका यांनी म्हटले आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

Web Title: Turkey earthquake 70-year-old citizen safely out of the pile