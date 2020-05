डोनाल्ड ट्रम्प यांना ट्विटरच्या सीइओचे जोरदार प्रत्युत्तर

वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डॉर्सी यांनी आज जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. सोशल माध्यमावरील ट्विटर ने थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याच काही ट्विटला फॅक्ट चेकचा इशारा दिल्यानंतर, ट्विटर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. आज डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल माध्यमांना शिस्त लावणे गरजेचे असल्याचे म्हणत अन्यथा कंपन्या बंद करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डॉर्सी यांनी ट्विटरच्या भूमिकेला ठाम पाठिंबा दर्शवत, या सगळ्यात विनाकारण आपल्या कर्मचाऱ्यांना ओढू नका असे म्हटले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे ट्विटर या सोशल माध्यमाचा वापर करत ट्विट करत असतात. काही दिवसांपूर्वी ट्विटरने पहिल्यांदाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट केलेल्या काही ट्विटस वर फ्लॅग करत फॅक्ट चेकचा इशारा दिला होता. ट्विटरच्या या संदेशानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विटरचा हा संदेश बोलण्याच्या स्वातंत्र्याविरुद्ध असल्याचे म्हणत, ट्विटरचे हे कृत्य म्हणजे २०२० मधील अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले होते. याच्याही पुढे जाऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज सोशल माध्यमांना शिस्त लावणे गरजेचे असल्याचे सांगत, वेळ आल्यास सोशल माध्यमांवर कारवाई करत बंद करण्याचा इशारा दिला होता.

This does not make us an “arbiter of truth.” Our intention is to connect the dots of conflicting statements and show the information in dispute so people can judge for themselves. More transparency from us is critical so folks can clearly see the why behind our actions.

