ट्विटरचा थेट अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाच इशारा  

वॉशिंग्टन - सर्वाधिक कोरोना बाधित रुग्ण असलेल्या देशांच्या यादीत अमेरिका सध्या पहिल्या क्रमांकावर आहे. जगातील एकमेव महासत्ता असलेली अमेरिका दिवसेंदिवस कोरोनाच्या विळख्यात अडकतच चालल्याने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे. अशातच आता सोशल माध्यमावरील ट्विटर ने थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इशारा दिला आहे. ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट केलेल्या काही ट्विटवर फॅक्ट चेकचा संदेश देत चेतावणी दिली आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे नेहमीच ट्विटर या सोशल माध्यमाचा वापर करत आपल्या खात्यावरून ट्विट करत असतात. यावेळी ट्विटरने पहिल्यांदाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट केलेल्या काही ट्विटस वर फ्लॅग करत फॅक्ट चेकचा इशारा दिला आहे. ट्विटरच्या या संदेशानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विटरचा हा संदेश बोलण्याच्या स्वातंत्र्याविरुद्ध असल्याचे म्हणत, शिवाय ट्विटरचे हे कृत्य म्हणजे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020