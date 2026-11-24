Dubai: संयुक्त अरब अमिरातीतील (यूएई) रास अल खैमाह येथे बस आणि ट्रक यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये भारतीय नागरिकांचाही समावेश असल्याची माहिती दुबईतील भारतीय दूतावासाने दिली. या अपघातात अन्य १४ जण जखमी झाले आहेत. या अपघातात किती भारतीय मृत्युमुखी पडले याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. .यूएईच्या गृह मंत्रालयाने आज या अपघाताची माहिती दिली. रास अल खैमाहमधील अल वतन रोडवर प्रवासी बस आणि ट्रक यांची धडक झाली. या बसमध्ये ४१ प्रवासी होते. रस्त्याच्या कडेला यांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे थांबलेल्या ट्रकला बसने धडक दिल्याचे वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिले आहे..Rajiv Gandhi: राहुल गांधींनी सांगितले वडील राजीव गांधींच्या हत्येचे खरे कारण! सुरक्षा हटविल्यानेच....अपघातानंतर सुरुवातीला ११ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली होती. मात्र, रुग्णालयात उपचार सुरू असताना आणखी दोघांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे मृतांचा आकडा १३ वर पोहोचला. जखमींना उपचारासाठी विविध रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे..भारतीय दूतावासाकडून मदतदुबईतील भारतीय दूतावासाने या दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. दूतावासाने मृतांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला असून, स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने आवश्यक ती मदत केली जात आहे. .Narendra Modi Gold Price Statement : नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याचे दर ३० हजारांनी घसरले?; काय म्हणाले होते पंतप्रधान.अपघातातील भारतीय नागरिकांची संख्या आणि त्यांच्याबाबतची अधिक माहिती मिळवण्याचे काम सुरू असल्याचे दूतावासाने स्पष्ट केले. आपत्कालीन मदतीसाठी दूतावासाने २४ तास सुरू असलेला टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांकही जारी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.