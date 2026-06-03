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गँग्स ऑफ पाकिस्तान? ‘तुझा देव कुठे आहे?’... अत्याचारानंतर अमानुष छळ; खासदाराने संसदेत मांडलेल्या साक्षींनी जग हादरलं

UK Parliament Renews Focus on Grooming Gangs and Victim Testimonies : ब्रिटनमध्ये पाकिस्तानी वंशीय ग्रूमिंग गँग्जचा थैमान; १३ वर्षांच्या मुलींवर वर्षानुवर्षे सामूहिक बलात्कार, ईदच्या दिवशी हिंसक पार्ट्यांत शेकडो पीडितांचा छळ
UK Grooming Gangs Shock: MP Reveals Horrific Abuse Claims and Disturbing Victim Testimonies

UK Grooming Gangs Shock: MP Reveals Horrific Abuse Claims and Disturbing Victim Testimonies

esakal

Sandip Kapde
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ब्रिटनच्या संसदेत लैंगिक शोषण आणि बलात्काराच्या टोळ्यांविरोधातील चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. खासदार रुपर्ट लो यांनी दिलेल्या भावनिक भाषणात पीडितांच्या हृदयद्रावक कहाण्या मांडल्या. या प्रकरणात मुख्यत्वे पाकिस्तानी वंशीय टोळ्यांचा संबंध असल्याचे उघड झाले असून, शेकडो मुलींवर वर्षानुवर्षे अत्याचार झाल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत.

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