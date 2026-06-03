गँग्स ऑफ पाकिस्तान? ‘तुझा देव कुठे आहे?’... अत्याचारानंतर अमानुष छळ; खासदाराने संसदेत मांडलेल्या साक्षींनी जग हादरलं

ब्रिटनच्या संसदेत लैंगिक शोषण आणि बलात्काराच्या टोळ्यांविरोधातील चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. खासदार रुपर्ट लो यांनी दिलेल्या भावनिक भाषणात पीडितांच्या हृदयद्रावक कहाण्या मांडल्या. या प्रकरणात मुख्यत्वे पाकिस्तानी वंशीय टोळ्यांचा संबंध असल्याचे उघड झाले असून, शेकडो मुलींवर वर्षानुवर्षे अत्याचार झाल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत..१३ वर्षांच्या मुलीवर ७०० पुरुषांचा अत्याचारखासदार लो यांनी संसदेत पीडितांच्या साक्षी वाचून दाखवल्या. एका तरुणीने सांगितले की, ती फक्त १३ वर्षांची असताना या शोषणाला सुरुवात झाली. पुढील तीन वर्षांत सुमारे ६०० ते ७०० वेगवेगळ्या पुरुषांनी तिच्यावर बलात्कार केला. दुसऱ्या एका १२-१३ वर्षांच्या मुलीला सामूहिक बलात्कारानंतर तिच्या शरीरात जबरदस्तीने रिकामी काचेची बाटली खुपसण्यात आली. काच फुटल्याने तिला जबरदस्त वेदना सहन कराव्या लागल्या.पीडितांनी सांगितले की, गुन्हेगारांनी त्यांच्या ख्रिश्चन धर्माची उघडपणे थट्टा केली. एका मुलीचा क्रॉस हिसकावून घेत त्यांना विचारले, “तुझा देव आता कुठे आहे? त्याने तुला सोडून दिले का?” गोऱ्या आणि ख्रिश्चन मुलींमध्ये नैतिक मूल्ये नसल्याचा आरोप करत त्यांचा छळ करण्यात आला..ईदच्या दिवशी हिंसक पार्ट्याया टोळ्या ईद आणि इतर सणांच्या दिवशी अधिक मोठ्या आणि हिंसक पार्ट्या आयोजित करत असत. अशा पार्ट्यांमध्ये अनेक मुलींना आणून सामूहिक अत्याचार केला जात असे. पीडितांच्या साक्षींनुसार, या घटना केवळ काही व्यक्तींपुरत्या मर्यादित नव्हत्या तर संघटित नेटवर्कद्वारे चालवल्या जात होत्या.प्रशासकीय यंत्रणांची गंभीर निष्काळजीखासदार लो यांनी केवळ गुन्हेगारांवरच नाही तर पोलिस, आरोग्य कर्मचारी आणि सार्वजनिक अधिकाऱ्यांवरही गंभीर आरोप केले. एका पीडितेने सांगितले की, शोषणाच्या काळात अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांनीही तिच्यावर बलात्कार केला. दुसऱ्या एका १५ वर्षांच्या मुलीला गंभीर जखमी आणि रक्तस्त्रावाच्या अवस्थेत रुग्णालयात नेले असता, तिने भीतीमुळे खोटे सांगितले की पेयात काहीतरी मिसळले होते. डॉक्टरांनी कोणतेही सखोल प्रश्न न विचारता तिला औषध देऊन घरी पाठवले.काही पीडितांवर आणखी भयानक अत्याचार करण्यात आले. त्यांना पिंजऱ्यात बंद करून प्राण्यांसोबत छळण्यात आले आणि पुरुष त्यांचे चित्रीकरण करत होते..America-Pakistan Relations: 'शांतिदूत' बनलेल्या पाकिस्तानला अमेरिकेचा दणका; ट्रम्प यांचा 'तो' प्रस्ताव ऐकून शहबाज यांना शब्द फुटेना.ग्रूमिंग गँग्ज म्हणजे काय?ब्रिटनमध्ये ‘ग्रूमिंग गँग्ज’ ही संज्ञा अशा संघटित टोळ्यांसाठी वापरली जाते ज्या असुरक्षित, वंचित किंवा अनाथ पार्श्वभूमीतील ११ ते १६ वर्षांच्या मुलींना आमिषे दाखवून, अंमली पदार्थ किंवा दारू देऊन आणि धमकावून दीर्घकाळ लैंगिक शोषणात ओढतात. हा मुद्दा २००२ मध्ये प्रथम चर्चेत आला जेव्हा लेबर पक्षाच्या खासदार ॲन क्रायर यांनी याबाबत इशारा दिला होता. रॉचडेल, रॉदरहॅम, ओल्डहॅम, टेलफोर्ड आणि ऑक्सफर्डसारख्या अनेक शहरांमध्ये अशी नेटवर्क्स उघडकीस आली आहेत. .पाकिस्तान कनेक्शन आणि विस्तारखासदार रुपर्ट लो यांच्या माहितीनुसार, ब्रिटनच्या किमान ८५ भागांमध्ये अशा टोळ्या सक्रिय आहेत. या टोळ्यांतील बहुसंख्य पुरुष ब्रिटिश-पाकिस्तानी वंशाचे आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून ते सक्रिय होते तरी प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे त्यांना शिक्षा झाली नाही.खासदार लो यांनी आवाहन केले की, आगामी स्वतंत्र तपास अहवाल ब्रिटनला कायमचे बदलून टाकेल. वादविवाद करण्याऐवजी आता ठोस कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे. ब्रिटिश संस्थांनी आपल्या चुकांची कबुली देऊन निष्पाप पीडितांना न्याय मिळवून द्यावा..Pakistan Defence Minister: ''आमचे पूर्वज हिंदूच, पाकिस्तानमध्ये चुकीचा इतिहास शिकवला जातोय'' पाकच्या संरक्षण मंत्र्यांचं मोठं विधान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.