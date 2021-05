US मध्ये इंडिया नावाच्या 'बंगाल टायगर'ची दहशत, पाहा व्हिडिओ

By

युएसमध्ये गायब झालेल्या बंगाल टायगर (Bengal tiger) ह्युस्टन (Houston)मध्ये सापडल्याची माहिती समोर आली आहे. या 9 महिन्याच्या टायगरचे नाव 'इंडिया'(India) आहे. टेक्सासच्या पश्चिम ह्युस्टन (Houston) शेजारच्या परिसरात हा टायगर सोमवारी सकाळी सर्वात शेवटी पाहिला गेला होता. यापूर्वीच परिसरात फिरतानाचे या टायगरचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल झाले होते त्यामुळे लोकांमध्ये दहशत पसरली होती. टायगरच्या गळ्यात एक पट्टा आहे आणि तो नागरिकांकडे रोखून बघतो, अशी माहिती नागरिकांनी पोलिसांना दिली होती. (Bengal Tiger named India missing from Us found in Houston)

ह्यूस्टन पोलीस विभाग (HPD) मेजर ऑफेंडर कमांडर रॉन बोर्झा यांनी हा बंगाल टायगर त्यांच्या ताब्यात असून सुखरुप असल्याची माहिती दिली आहे. 'कोणत्याही अवस्थेतेत आणि स्थितीत अशा प्रकारचा प्राणी एखाद्याने घरात ठेवू नये. हा बंगाल टायगर फक्त 9 महिन्यांच्या असून त्याचे वजन 175 पाऊंड आहे. त्याची पूर्ण वाढ झाल्यानंतर तो 600 पाऊंड पर्यंत जाऊ शकतो. तो एका पंज्याने वार करुन कोणालाही इजा पोहचवू शकतो. पण सुदैवाने त्याला बरेच काही शिकवलेले आहे आणि त्याला लवकरच अभयरण्यात सोडण्यात येईल असेही बोर्झा यांनी सांगितले.

यापूर्वी, 26 वर्षीय विक्टर ह्युगो क्यूव्होस हा या बंगाल टायगरचा मालक असल्याची खात्री पटल्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. टेक्सास कायद्यानुसार, ''वाघ हे पाळीव प्राणी ठेवतात येतात पण त्यासाठी त्याच्या मालकाकडे अधिकृत नोंदणीचे प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. क्यूव्होस यांच्याकडे दोन माकड आहेत पण त्यांचे 30 पाऊंडपेक्षा कमी आहेत आणि म्हणून टेक्सास राज्य कायद्यानुसार ते वैध आहे.