Washington: अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या ‘क्लाउड वन’ (Cloud One) संगणकीय यंत्रणेत हॅकर्सनी घुसखोरी केल्याचे समोर आले आहे. या प्लॅटफॉर्मवर लष्करी कर्मचाऱ्यांची माहिती, विमानांची देखभाल, रसद व्यवस्थापन आणि क्षेपणास्त्रांच्या नोंदी असलेली यंत्रणा कार्यरत आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत अमेरिकी लष्कराच्या सायबर कमांडला तपासासाठी पाचारण करण्यात आले आहे..यंत्रणेतील घुसखोरी कशी उघड झाली?रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या महिन्याभरात क्लाउड वन यंत्रणेचे अपग्रेडेशन सुरू असताना ही घुसखोरी लक्षात आली. हॅकर्सनी नेमकी कोणती माहिती मिळवली, किती खोलवर प्रवेश केला किंवा डेटा चोरला का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या हल्ल्यामागे कोणती व्यक्ती किंवा गट आहे, याचीही माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही..Prithviraj Chavan : मतदारसंघ पुनर्रचना करा, मात्र राज्यांचे जागावाटप बदलू नका; खासदारसंख्या वाढवण्यास काँग्रेसचा विरोध असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले स्पष्ट.२०० हून अधिक लष्करी ठिकाणांशी संबंध२०१७ मध्ये सुरू झालेल्या क्लाउड वन प्लॅटफॉर्मवर मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन, ओरॅकल आणि अल्फाबेट या कंपन्यांच्या क्लाउड सेवा एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. अमेरिकी हवाई दलाच्या अनेक महत्त्वाच्या यंत्रणा त्यावर चालतात. यामध्ये उत्तर अमेरिकेतील हवाई संरक्षण रडार आणि अन्य माहिती एकत्र करणारी ‘क्लाउड-बेस्ड कमांड अँड कंट्रोल’ यंत्रणा आहे. तसेच जगभरातील २०० हून अधिक अमेरिकी हवाई दलाच्या ठिकाणांवरील बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांचा मागोवा घेणारी यंत्रणाही याच प्लॅटफॉर्मवर आहे..सायबर हल्ल्यामुळे कामकाजावर परिणामघुसखोरी उघड झाल्यानंतर क्लाउड वनवरील काही कामे थांबवण्यात आली आहेत. नव्या अॅप्लिकेशन्सचे स्थलांतर पुढे ढकलले असून, आधीपासून कार्यरत अॅप्लिकेशन्सचे अपडेट्सही रोखण्यात आले आहेत. काही वापरकर्त्यांचे प्रशासकीय अधिकार काढून घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. हॅकर्सनी सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीचा वापर करून यंत्रणेच्या नियंत्रण स्तरापर्यंत प्रवेश मिळवल्याचा दावा सूत्रांनी केला..रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या महिन्याभरात क्लाउड वन यंत्रणेचे अपग्रेडेशन सुरू असताना ही घुसखोरी लक्षात आली. हॅकर्सनी नेमकी कोणती माहिती मिळवली, किती खोलवर प्रवेश केला किंवा डेटा चोरला का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या हल्ल्यामागे कोणती व्यक्ती किंवा गट आहे, याचीही माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही..Sharad Pawar Faction : शरद पवार गटाच्या खासदारांना व्हिप जारी, लोकसभा कामकाजात हजर राहण्यासाठी तीन ओळींच्या पत्रात; अमोल कोल्हेंचे निर्देश.२०० हून अधिक लष्करी ठिकाणांशी संबंध२०१७ मध्ये सुरू झालेल्या क्लाउड वन प्लॅटफॉर्मवर मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन, ओरॅकल आणि अल्फाबेट या कंपन्यांच्या क्लाउड सेवा एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. अमेरिकी हवाई दलाच्या अनेक महत्त्वाच्या यंत्रणा त्यावर चालतात. यामध्ये उत्तर अमेरिकेतील हवाई संरक्षण रडार आणि अन्य माहिती एकत्र करणारी ‘क्लाउड-बेस्ड कमांड अँड कंट्रोल’ यंत्रणा आहे. तसेच जगभरातील २०० हून अधिक अमेरिकी हवाई दलाच्या ठिकाणांवरील बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांचा मागोवा घेणारी यंत्रणाही याच प्लॅटफॉर्मवर आहे..सायबर हल्ल्यामुळे कामकाजावर परिणामघुसखोरी उघड झाल्यानंतर क्लाउड वनवरील काही कामे थांबवण्यात आली आहेत. नव्या अॅप्लिकेशन्सचे स्थलांतर पुढे ढकलले असून, आधीपासून कार्यरत अॅप्लिकेशन्सचे अपडेट्सही रोखण्यात आले आहेत. काही वापरकर्त्यांचे प्रशासकीय अधिकार काढून घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. हॅकर्सनी सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीचा वापर करून यंत्रणेच्या नियंत्रण स्तरापर्यंत प्रवेश मिळवल्याचा दावा सूत्रांनी केला. या सायबर हल्ल्याबद्दल अमेरिकी हवाई दलाने कुठलेही भाष्य करण्यास नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.