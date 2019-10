सीरियातून अमेरिकेची सैन्यमाघारीची तयारी

वॉशिंग्टन - तुर्कस्तानने सीरियामध्ये घुसखोरी केली असताना अमेरिकेने मात्र सीरियामधून आपले उर्वरित सैन्य माघारी घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे सीरियामध्ये अनागोंदी माजण्याची शक्‍यता असून, तुर्कस्तानच्या आक्रमकपणामुळे युद्धाची ठिणगी पडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. सीरियातील कुर्द आणि तुर्कस्तानी सैनिक यांच्या भांडणात आम्ही अडकून पडलो आहोत, त्यामुळे बाहेर पडणे योग्य ठरेल, असे अमेरिकेचे संरक्षण सचिव मार्क एस्पर यांनी सांगितले. तुर्कस्तानच्या सैन्याने सीरियामध्ये आज आणखी आतपर्यंत घुसखोरी केली. त्यांनी विमानांमधून केलेल्या बाँबहल्ल्यामुळे ‘इसिस’च्या दहशतवाद्यांचे सुमारे ८०० नातेवाईक पळून गेल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दरम्यान, रशियाच्या लढाऊ विमानांनीही आज सीरियात भागावर बाँबवर्षाव केला.

