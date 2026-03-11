Hormuz Strait : मोठी बातमी! भारतीय तेल जहाजे अडकलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकेचा हल्ला; अनेक इराणी जहाजे नष्ट!

होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकन सैन्याने इराणी नौदल जहाजांवर मोठा हल्ला केला असून अनेक जहाजे नष्ट झाल्याची बातमी समोर आली आहे. या भागात भारतीय जहाजे अडकलेल्या स्थितीत असल्याने जागतिक वाहतुकीत मोठी खळबळ माजली आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) याबाबत स्पष्ट माहिती देताना सांगितले की, तेहरानच्या महत्त्वाच्या जलमार्गात वाहतूक विस्कळीत करण्याच्या उद्देशाने सुरुंग घालण्यास सक्षम असलेल्या इराणी जहाजांना लक्ष्य करून नष्ट करण्यात आले..सेंट्रल कमांडने एक्स या सोशल माध्यमावरून दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मंगळवारी अमेरिकन सैन्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या आसपास अनेक इराणी नौदल जहाजांवर हल्ला चढवला. १० मार्च रोजी झालेल्या या कारवाईत १६ सुरुंग टाकणाऱ्या यानांसह एकूण अनेक जहाजे पूर्णपणे नष्ट झाली. हल्ल्याच्या काही क्षणांचे व्हिडिओ देखील प्रसारित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे या घटनेची तीव्रता अधिक स्पष्ट झाली आहे..Iran Islamic Revolution: १९७८ चा रक्तरंजित उठाव… इराणमध्ये कशी झाली इस्लामिक राजवटीची सुरुवात, काय आहे इतिहास?.इराणी जहाजांवर कारवाईराष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आधीच्या विधानानंतर ही माहिती समोर आली. ट्रम्प यांनी सैन्याने या क्षेत्रातील सुरुंग घालण्यास तयार असलेल्या इराणी जहाजांवर कारवाई केल्याचे सांगितले होते. मात्र, नष्ट झालेल्या जहाजांच्या संख्येबाबत मतभेद दिसून येत आहेत. सैन्याच्या अहवालानुसार १६ जहाजे नष्ट झाली, तर ट्रम्प यांनी फक्त १० जहाजांचा उल्लेख केला आहे..ट्रम्प यांनी कडक इशाराट्रम्प यांनी कडक इशारा देत म्हटले की, प्रमुख शिपिंग कॉरिडॉरमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या नौदल तैनात करण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांनी स्पष्ट केले की, जहाजे न काढल्यास इराणला यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या तीव्र लष्करी परिणामांना सामोरे जावे लागेल.या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेच्या माहितीचा हवाला देत सीबीएस न्यूजने वृत्त दिले आहे की, इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीत आणखी जहाजे तैनात करण्याच्या तयारीत असू शकते..होर्मुझची सामुद्रधुनी ही इराण आणि ओमान दरम्यान स्थित जगातील सर्वांत महत्त्वाचा जलमार्ग आहे. येथून दररोज जगभरातील व्यापारातल्या सुमारे २० टक्के तेलाची वाहतूक होते. या जलमार्गावर इराणी नौदल आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सचे संयुक्त नियंत्रण आहे. युद्ध वाढल्यापासून या भागाला व्यावसायिक जहाजांसाठी उच्च जोखीम असलेले क्षेत्र मानले जात आहे. इराणने या मार्गातून जाणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुद्रवाहतुकीची चिंता आणखी वाढली आहे..या घटनेमुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात अडथळे येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेच्या कारवाईने इराणला स्पष्ट संदेश दिला असला तरी परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे..Israel Iran War : मोठा दिलासा ! जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती उतरल्या, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे युद्ध संपविण्याचे संकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.