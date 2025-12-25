ग्लोबल

Indian nationals arrested USA: अमेरिकेत ३० भारतीय नागरिकांना अटक, व्यावसायिक ट्रक चालवताना पकडले; कोणता गुन्हा?

Why Undocumented Commercial Truck Driving Is a Serious Federal Offense in the US : अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये बेकायदेशीर वास्तव्य असतानाच व्यावसायिक सेमी-ट्रक चालवल्यामुळे ३० भारतीय नागरिकांना अटक
30 Indian Nationals Arrested in California for Illegal Commercial Truck Driving

30 Indian Nationals Arrested in California for Illegal Commercial Truck Driving

esakal

Sandip Kapde
Updated on

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यात यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) ने बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या ४९ स्थलांतरितांना अटक केली आहे. यामध्ये ३० भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. हे सर्वजण व्यावसायिक सेमी-ट्रक चालवताना पकडले गेले.

