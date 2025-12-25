Indian nationals arrested USA: अमेरिकेत ३० भारतीय नागरिकांना अटक, व्यावसायिक ट्रक चालवताना पकडले; कोणता गुन्हा?

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यात यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) ने बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या ४९ स्थलांतरितांना अटक केली आहे. यामध्ये ३० भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. हे सर्वजण व्यावसायिक सेमी-ट्रक चालवताना पकडले गेले..४२ बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडण्यात आलेसीबीपीच्या अधिकृत निवेदनानुसार, एल सेंट्रो सेक्टरमधील एजंट्सनी ही मोहीम राबवली. २३ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर या कालावधीत इंडीओ स्टेशनच्या एजंट्सनी हायवे ८६ आणि १११ वरील चेकपॉइंट्सवर तपासणी केली. यात सेमी-ट्रक चालवणाऱ्या ४२ बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडण्यात आले. त्यापैकी तीस भारतीय होते. इतर अटक केलेले एल साल्वाडोर, चीन, एरिट्रिया, हैती, होंडुरास, मेक्सिको, रशिया, सोमालिया, तुर्की आणि युक्रेन या देशांचे नागरिक होते..दोन दिवसांची मोहीमयाशिवाय १० आणि ११ डिसेंबरला इंडीओ स्टेशनच्या एजंट्सनी ‘ऑपरेशन हायवे सेंटिनेल’मध्ये सहभाग घेतला. ही दोन दिवसांची मोहीम होमलँड सिक्युरिटी इन्व्हेस्टिगेशन्सने ओंटारियो आणि फोंटाना परिसरात राबवली. या कारवाईत व्यावसायिक परवाना असलेल्या ४५ बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्यात आले. यापैकी इंडीओ एजंट्सनी सात जणांना अटक केली. पहिल्या दिवशी एक भारतीय आणि एक ताजिक नागरिक सापडला, तर दुसऱ्या दिवशी चार भारतीय आणि एक उझबेक नागरिक पकडला गेला..Satara Fraud: 'साताऱ्यातील महिलेला २५ तोळे दागिन्यांना गंडा'; मैत्री नडली अन् चाैकशीत आलं धक्कादायक कारण समाेर...ट्रकिंग कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आलेया मोहिमेत कॅलिफोर्नियातील ट्रकिंग कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. अलीकडील काही प्राणघातक रस्ते अपघातांनंतर ही कारवाई करण्यात आली. त्या अपघातांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरित व्यावसायिक परवान्यावर सेमी-ट्रक चालवत होते. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन रोखणे, अमेरिकन महामार्गांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि व्यावसायिक वाहतूक क्षेत्रात कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे होते..३९ व्यावसायिक चालक परवानेअटक केलेल्या व्यक्तींकडे एकूण ३९ व्यावसायिक चालक परवाने होते. त्यापैकी ३१ परवाने कॅलिफोर्नियाने जारी केले होते. उर्वरित परवाने फ्लोरिडा, इलिनॉय, इंडियाना, ओहायो, मेरीलँड, मिनेसोटा, न्यू जर्सी, न्यू यॉर्क, पेनसिल्व्हेनिया आणि वॉशिंग्टन या राज्यांनी दिले होते..एल सेंट्रो सेक्टरचे कार्यवाहक मुख्य पेट्रोल एजंट जोसेफ रेमेनार यांनी म्हटले आहे, “अटक केलेल्या व्यक्तींनी कधीही हे सेमी-ट्रक चालवले नसावेत. ज्या राज्यांनी त्यांना परवाने दिले, ते अलीकडील प्राणघातक अपघातांसाठी थेट जबाबदार आहेत. होमलँड सिक्युरिटी इन्व्हेस्टिगेशन आणि इतर एजन्सींसोबत आम्ही अमेरिकन जनतेच्या सुरक्षेला नेहमी प्राधान्य देऊ.”.Horrible Accident: मदतीसाठी किंकाळ्या, पण दार उघडलेच नाही… 17 जीव आगीत होरपळले, भीषण बस दुर्घटना!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.